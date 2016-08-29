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    • Tepki çeken o fotoğraf İzmir'de mi çekildi?

    Sandalyede oturan ve ayağı ile küçük bir çocuğun başına basan adamın fotoğrafı Twitter'de paylaşılınca büyük tepki çekti

    29 Ağustos 2016 Pazartesi 09:46
    Tepki çeken o fotoğraf İzmir'de mi çekildi?
    Bazı Twitter hesaplarında, söz konusu fotoğrafın İzmir'de çekildiği yönünde paylaşımlar yapıldı. İzmir polisi, yaptığı araştırmalar sonucu fotoğrafın İzmir'de çekilmediğini belirledi. Fotoğraftaki kişiye benzeyen E.D. ise isyan etti: "Bu kişi ben değilim."

    Bazı Twitter hesaplarında fotoğraftaki kişinin İzmir'in Işıkkent semtinde bulunan Ayakkabıcılar Sitesi'nde çalıştığı yönünde paylaşımlar yapılması üzerine Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya'nın talimatı ile Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından özel ekip oluşturuldu. Özel ekip yaptığı araştırmalar sonucu fotoğraftaki kişiye benzeyen E.D.'yi buldu.

    E.D., tepki çeken fotoğraftaki kişiye benzetilmesinden dolayı son günlerde çok kişinin kendisini aradığını söyledi. Fotoğrafta küçük çocuğun başına basan kişinin kendisi olmadığını belirten E.D.'nin "Bu benzerlik yüzünden çok sıkıntı çekiyorum" dediği öğrenildi. Polisin araştırmaları sonucu fotoğrafın İzmir'de çekilmediğini belirlediği öğrenildi. Tepki çeken fotoğrafın Suriye'de çekildiği iddia edildi. (Habertürk)
    Anahtar Kelimeler: Tepki çeken Fotoğraf, Izmir, Twitter

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