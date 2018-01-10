Termal Otellerin Faydaları

Ülkemizde termal oteller açısından en zengin bölge Afyon olarak yer almaktadır

Ülkemizde termal oteller açısından en zengin bölge Afyon olarak yer almaktadır. Hem şifa bulmak hem de güzel ve huzurlu bir tatil yapmak isteyenlerin tercihi olan Afyon’da her şey dahil olmak üzere sizlere uygun fiyatlar sayesinde harika birer tatil yapabilirsiniz.

Termal oteller içerisinde bulunan termal su havuzları, şifa havuzları olarak da bilinmektedir. Romatizmal, nevrolojik, jinekolojik ve daha nice hastalığa iyi gelen termal sular, doktorlar tarafından bile tedavi yöntemi olarak önerilmektedir. Termal sular genellikle 56,3 derece sıcaklıkta bulunmasına rağmen otellerdeki havuz tesislerinde bu sıcaklıklar 34 derece ile 42 derece arasında yer almaktadır. İçerisindeki havuz kapasitesi ve SPA hizmeti ile Afyon’da yer alan Grand Özgül Termal Tatil Köyü bu otellerden birisidir. Afyon termal otelleri içerisindeki havuz tesislerinden rehabilitasyon ve fizyolojik tedaviler için destek ve yardım alabilirsiniz. Aynı zamanda kendinize güzel bir tatil hediyesi de verebilirsiniz.

Afyon Termal Otel Fiyatları

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından termal su bölgesi ilan edilen Afyon ili, yurtdışından ve yurtiçinden insanlar ile yoğun bir şekilde talep görmektedir. Bu nedenle burada yapacağınız tatiller için önceden rezervasyon yaptırmalı ve tatil planınızı şimdiden hazırlamalısınız. Bir tek termal oteller açısından tatilinizi planlamamalı ve diğer kültürel etkinlikleri de göz önünde bulundurmalısınız. Yoğun talep üzerine birçok otel, müşterilerine uygun fiyatlardan indirimli tatil planları sunmaktadır. Bu imkanlardan yararlanabileceğiniz otellerden birisi olan Akrones Hotel ile şimdiye kadarki en güzel tatilinizi yaşayabilirsiniz.

Termal sular içerisinde bulabileceğiniz çamur banyoları, gaz banyoları, sıcak sular ve içme kürleri ile hastalıklarınızın şifasını doğa ile bütünleşen otellerde bulabilirsiniz. Afyon’da bulunan termal tesisler hakkında detaylı bilgilere http://www.afyontermalotelleri.com adresinden ulaşabilirsiniz.