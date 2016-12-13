Terör kurbanı Selin, kelebek dövmesinden tanınmış!

İstanbul Beşiktaş'taki hain saldırıda yaralanan ve önceki gün hayatını kaybeden 28 yaşındaki Selin Çelik, patlamadan sadece 3 dakika önce arkadaşlarına mesaj atmış. Çelik'in vücudundaki kelebek dövmesinden tanındığı da öğrenildi

İstanbul Beşiktaş'ta meydana gelen iki ayrı saldırıda 44 kişi şehit oldu. Bunlardan biri de saldırıda ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede önceki gün hayatını kaybeten 28 yaşındaki Selin Çelik. Çelik'in patlamadan sadece 3 dakika önce ise kendisini bekleyen arkadaşlarına 'geliyorum' diye mesaj attığı öğrenildi.



Selin Çelik'in kuzeni Çağla Çelik olayı Twitter hesabından anlattı. Sözlerine "Siz sanıyorsunuz ki sizin başınıza gelmez. Hep tanımadığınız insanlar ölecek. Canım kuzenim benim..." şeklinde başlayan Çelik, şunları yazdı: Canım kuzenim Selin Çelik olay anında Beşiktaş'ta dolmuştaydı. Patlamadan sadece 3 dakika önce arkadaşlarına, gelmek üzere olduğunu yazmıştı. Kaldırıldığı hastanede müdahale eden doktor, şans eseri kuzenimi arayan gruptaki arkadaşlardan birinin arkadaşıydı. Kuzenim o çok beğenerek yaptırdığı kelebek dövmesinden tanındı. Güler yüzlü temiz kalpli kuzenim 15.20 sularında vefat etti."