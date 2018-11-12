Terör örgütündeki cinsel istismar gün yüzüne çıktı

Güvenlik güçlerine teslim olan 'Amed' kod adlı terörist ifadesinde, 2015 yılında henüz 15 yaşındayken örgüte katıldığını, Irak kuzeyine geçmeden Dağlıca kırsalındaki bir bölgede yine kendisi gibi örgüte yeni katılmış 'Darşin' kod adlı kadın teröriste tecavüz edildiğine bizzat şahit olduğunu söyledi

'Amed' kod adlı terörist, güvenlik güçlerine verdiği ifadede PKK terör örgütündeki çocuk ve kadın düşkünlüğünün had safhada olduğunu tüm detaylarıyla anlattı. Terörist, güvenlik güçlerine teslim olmasının ardından bölücü terör örgütünün içinde yaşanan sapkınlıklarla ilgili bilgi verirken, 2016 yılında Zap kampında kaldığı mağarada 'Şahan' kod adlı İranlı bir teröristin tecavüzüne uğradığını, bu durumu şikayet etmesine rağmen bir sonuç alamadığını üstelik örgütün kendisini ajanlık, yalan söylemek ve iftira suçlarından Zap kampında bulunan Kuker Cezaevi'ne gönderdiğini belirtti.

ELEBAŞLARI TAM BİR CİNSİ SAPIK

Gördüklerinden ve tecavüze uğrayanların anlattıklarından Kandil’deki örgüt elebaşlarının tam bir sapıklık içinde olduğunu anladığını belirten terörist, özellikle Murat Karayılan ve Duran Kalkan’ın çocuklar ve kadınlara olan düşkünlüğünün herkes tarafından bilindiğini ve herkesin bu isimlerden nefret ettiğini ifade etti.

FIRSATINI BULAN KAÇIYOR

Elebaşlarının bazı çocuklar ve kadınlar yüzünden kavga ettiğini, bu kavgalara korumaların da karıştığını, korumaların da sapıklığa düşkün olduklarını, infaz edilenlerin sözde çatışmada ölmüş gibi gösterildiğini anlatan terörist, özellikle örgüte kandırılarak katılan, zorla kaçırılan çocukların infazlar nedeniyle korku belasına kaldığını, fırsatını bulanların da kaçtığını anlattı.

Elebaşlarının sapık isteklerine uymayanların ya da zorluk çıkaranların infaz edildiğini, hainlikle suçlandığını, mağaralardaki zindanlarda işkencelere maruz bırakıldığını belirten terörist, gençlerin ve çocukların hem çatışmalarda kolay öne sürülmek, hem de tecavüzlere hazır hale getirilmek için uyuşturucuya alıştırıldığını, örgüt içinde insanın ve insanlığın bir değerinin olmadığını, ya operasyonda ölüm ya da örgüt tarafından infazın bir gün kaçınılmaz hale geldiğini anladığı için kaçtığını ifade etti.