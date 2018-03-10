Terörden kurtarılan yerlere dönüş başladı

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Afrin’in köylerine gerçek sahipleri yeniden dönmeye başladı. Kimi yıllarca evlerinden uzakta kalan, harekat ile terörden arındırılan köylerine dönmenin mutluluğunu yaşayan Suriyeliler, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teşekkür etti

Türk Silahlı Kuvvetleri geçen 20 Ocak günü Afrin’in terör örgütlerinin tehdidinden kurtarılarak sınır güvenliğinin sağlanması amacıyla Zeytin Dalı Harekatı’nı başlattı. Harekat kapsamında öncelikli olarak Türkiye sınırındaki köyler olmak üzere Afrin kırsalındaki onlarca köy ile 5 belde merkezi ve stratejik öneme sahip dağ ve tepeler terör unsurlarından temizlenerek özgürleştirildi.



Harekatın başlangıcından itibaren Türk Silahlı Kuvvetleri ve beraber hareket eden Özgür Suriye Ordusu güçlerine destek veren Suriyeli siviller de çatışmaların ardından özgürleştirilen ve yapılan kontrollerle güvenli olduğu anlaşılan köylerine yeniden dönmeye başladı. PYD/PKK terör örgütünün baskısı ya da harekatın başlamasıyla tedirginlik yaşayarak evlerinden ayrılan onlarca aile, terör unsurlarının köylerinden çıkarılmasıyla yeniden sahibi oldukları topraklara dönmeye başladı.



Son olarak geçen Perşembe günü terör unsurlarından arındırılan Maareste ve Mezra köylerinde TSK ve ÖSO güçlerince tuzaklanmış patlayıcı taraması yapıldı. Bulunan patlayıcıların imha edilmesinin ardından güvenli hale getirilen köydeki evlere de sahipleri dönmeye başladı. Yıllardır terör örgütü baskısından dolayı Azez’deki yakınlarının yanında kalan Ömer Ammuri ve ailesi de harekat ile özgürleşen Maareste köyüne geri döndü. Kamyonetlerle eşyalarını evine taşıyan Ammuri ailesinin çocukları yeniden hasret kaldıkları sokaklarda oynamaya başladı. Ömer Ammuri ise yıllardır teröristlerin baskısından dolayı Azez’de yaşadığını, Zeytin Dalı Harekatı ile doğduğu toprakların güvenli hale getirildiğini öğrenmesi ile köyüne döndüğünü söyledi. Türk Silahlı Kuvvetleri’ne kendilerini teröristlerin baskısından kurtardığı için minnettar olduğunu anlatan Ammuri, bölgede yaşayan Arap, Türkmen ve Kürt kökenli tüm Suriyelilerin PYD/PKK terör örgütünün zulmünün son bulmasını istediğini ifade etti.



Ammuri ailesi gibi köylerine dönen diğer Suriyeliler de kendilerini yeniden evlerine kavuşturan harekatı başarıyla yürüten TSK ve Özgür Suriye Ordusu güçlerine teşekkür etti.



Öte yandan Özgür Suriye Ordusu güçleri de teröristlerin silindir kuleler inşa ederek kimsenin girişine izin vermediği ve çatışmalarla harabeyi andıran köydeki evlerine dönen aileleri ziyaret ederek güvende olduklarını belirterek moral verdi ve kendilerine iletilen ihtiyaçlarını giderme konusunda yardımcı oldu.