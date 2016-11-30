Şanlıurfa'da, teröristler polis aracına ateş açtı. İlk belirlemelere göre 3 polis yaralanırken, teröristlerin yakalanması için bölgede operasyon başlatıldı

Merkez Eyyübiye İlçesi'ne bağlı Osmanlı Mahallesi'nde devriye gezen bir polis aracına, saat 14.40'da teröistler silahlı saldırıda bulundu. Polislerin telsizden yardım istemesi üzerine bölgeye takviye polis ve sağlık görevlileri sevk edildi.



Saldırıda ilk belirlemelere göre 3 polis memuru yaralandı. Yaralı polisler, sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla hastanelere taşınırken, güvenlik güçleri saldırganların yakalanması için operasyon başlattı.