Teröristler, termal kameradan bu kıyafetle gizlenmiş

Van'ın Gürpınar ilçesindeki Çaylan Yaylası'nda PKK'lı teröristlerin kış üslenmesine yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda 6 sığınak tespit edildi. Sığınaklarda, teröristlerin termal kameralardan korunmak için giydikleri özel kıyafet ve patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün Gürpınar'ın Çalyan Yaylası'na 'Şehit Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Edoğan' operasyonu düzenledi. Helikopterlerin de kullanıldığı operasyonda, PKK/KCK terör örgütünün kış üslenmesi yaptığı alanlarda 6 sığınak tespit edildi. Sığınaklarda yapılan aramalarda, teröristlerin termal kemaralardan korunmak için giydikleri özel kıyafet ile el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan 6 büyük tüp, 6 küçük tüp, 50 metre fünye kablosu, 1 şarjör, 2 hücum yeleği ve çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Sığınaklar kullanılmaz hale getirilirken, bölgedeki operasyonların sürdüğü belirtildi.