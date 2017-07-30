Ters ev ziyaretçi rekoru kırıyor

ANTALYA'nın turistik bölgesi Kundu'daki dünyanın 13'ncü, Türkiye'nin ilk ters evi ziyaretçi rekoru kırıyor. Ters ev, yeni iç dekorasyonu ile dikkat çekiyor

Muratpaşa İlçesi Güzeloba Mahallesi'nde 2 yıl önce 300 metrekarelik arazi içine 85 metrekare inşa edilen ters ev, açıldığı günden bu yana farklı milletlerden ziyaretçi ağırlıyor. Fotoğraf tutkunları başta olmak üzere ters evin iç mimarisini merek edenler, tesisi görmeye geliyor. Mimari açıdan marjinal olarak adlandırılan ters ev hatıra fotoğrafı çektirmek isteyenlerle dolup taşıyor. Her yaştakilerin rahatlıkla gezebileceği işletmenin 6 ayda bir dekorasyonu değiştiriliyor. Çekilen fotoğrafların farklı olması için dekorasyona önem verdiklerini belirten ters ev işletmecisi Kaan Karahan, evin içini kendisi tasarlıyor.Karahan, haftanın 7i günü 09.00- 20.00 saatleri arasında ziyarete açık olan ters ev giriş ücretinin 15 TL olduğunu söyledi. Ters eve tatilci ve turistlerin büyük ilgi gösterdiğini belirten Karahan, "2015 sezonunda ziyarete açıldığımızda belirlediğimiz hedefleri tek tek aştık. Kurulduğu günden bu yana ters evi 75 bin kişi ziyaret etti. Bu yılın sonunda 100 bin kişinin gezeceğini düşünüyoruz" dedi.Ters evi gerek sosyal medya gerek gazete haberlerinden görenlerin Ankara, İzmir, Bursa ve Eskişehir gibi kentlerden gelerek gezdiğini belirten Karahan, "Evimizi gezip görenlerin tekrar gelebilmesi için iç dekorasyonumuzu 6 ayda bir yeniliyoruz. Şu ana kadar 4 kez dekorasyon değiştirdim. Gelecek sezona tekrar yenileyeceğiz" diye konuştu.