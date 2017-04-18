Abiye deyince genel anlamıyla gösterişli, göz alıcı öğleden sonra veya özel gecelerde giyilen şık kadın giysisi ve ya tuvalet olarak bilir herkes. Aslında doğru bir tanımdır ama artık abiyelerin kullanım alanları çok daha genişlemiştir. Çünkü yalnızca çok gösterişli abiyeler değil her ortam için ayrı ayrı tasarlanan abiyeler de mevcuttur.

Kadınlar özellikle düğün, kına, nişan, mezuniyet, balo veya nikah gibi organizasyonlarda oylarını abiye kıyafet gitmekten yana kullanıyorlar. Dolayısıyla tüm bu ortamlar için çeşit çeşit, model model abiyeler artık her yerde bulunabilmekte.

Tesettür Abiye

Abiye kıyafetinin tesettürlü kadınlar için özel olarak tasarlanan şekli ise tesettür abiye olarak biliniyor. Tesettür abiyeler ayak bileklerinden başlayarak el bileklerine kadar uzanması ve yırtmaç, dekolte gibi detaylar içermemesi sebebiyle diğer benzerlerinden ayrılıyor. Tesettürlü kadınların da bu şıklık yarışı yaşanan ortamlarda sönük kalmaması için gerçekten güzel bir çözüm. Özellikle son yıllarda tesettür abiye modelleri çeşitlerinin fazlalığı ve özel tasarımlarıyla kullanıcıların gözdesi olmuş durumda.

Abiye Kumaşları

Her sezon dikkat çeken abiye modelleri şık tasarımları göz doldurmaya devam ediyor. Özel tasarımcılar tarafından tasarlanan tesettür abiye elbise modelleri artık her yerde bulunabilmekte. Ayrıca abiyeler yaz, kış mevsimsiz olarak kullanılabildiği için kumaşları çok önem arz ediyor. Bu sebeple tesettür abiye modelleri genellikle şifon, polyester, koton, krep, kadife, tafta kumaşlardan imal ediliyor.