Tesettür Giyim İçerisinde Tunik Ayrıcalığı

Günümüzde tesettür giyim parçaları arasında tunik modelleri tasarımları her tesettürlü kadınların ilgisini çekmektedir. Bunun yanı sıra kombin oluşturmada en önemli parça olan uzun tunik modelleri başörtü ve kumaş pantolonlar ile şık bir uyum sağlamaktadır. Kadınların tesettür giyim parçaları arasında farklılığı sevmesi ve taleplerinin çok olması sebebi ile moda tasarımcıları birçok model tasarlamaktadır. Tunik modellerine göre alt kombin seçenekleri ile harika bir şıklık sunulma imkanı sağlamaktadır. Bu sebeple tesettür tunik modellerinde daha çok ön plana çıkan siyah- beyaz gibi renklerin dışında canlı bir görünüm için daha çok kahverengi ve gri tonları tercih edilmelidi



Mavi Renk Tesettür Tunikler



Tesettürlü kadınların istekleri doğrultusunda mavi tunik modelleri daha çok ilgi görmektedir. Bu sebeple moda tasarımcıları mavi renk model tunikleri çok geniş kapsamda desen ayrıntıları ve rahatlıkları ile tasarlayarak tesettürlü kadınların beğenisine sunulmaktadır. Geniş yelpazeye sahip mavi tunik modellerinde her bedene ve her zevke hitap edecek modelleri ile tesettürlü kadınların çok fazla ilgisini çekmektedir. Mavi rengin sağladığı sakinlik ve rahatlatıcı özelliği tesettür kombinlerede yansımaktadır. Mavi tunik ile tesettür kombin yapılırken uyumlu başörtü, pantolon ve ayakkabı tercihi yapılmalıdır. Uyumlu olan doğru kombinler ile çok şık ve modern bir görünüm elde edilebilir. Mavi tunik modeli klasik ise kumaş pantolon ve hafif topuklu ayakkabı ile kombin tamamlanmalıdır.



Özel Gecelerde Ve Günlük Hayatta Kullanılabilecek Modelleri Bulunmaktadır



Tesettür firmaları her sezon moda tasarımcıları iş birliği ile harika modeller piyasaya sunmaktadır. Trend olan renkleri de tesettür giyim ürünlerinde kullanan moda tasarımcıları tesettürlü kadınların gönlünü fethetmektedir. Bunun yanı sıra özel gecelere ve günlük hayatta kullanılabilecek farklı modellerde tasarlanmaktadır. Tesettür tunik modellerinde değişik ya da asimetrik kesim tasarımlarının üzerindeki muhteşem işleme detayları tesettürlü kadınların şık görünmesine olanak sunmaktadır. Tunik modellerinde tercih edilen yeşil renginin açık ve koyu tonları tercih eden kadınların zarif görüntüleri ile muazzam olmaktadır. Bu yüzden özel organizasyonlar ve günlük hayatta giyim tasarımların arasında olan tesettür tunik modelleri, satış noktalarında şık kombinler için yardımcı fikirler sunmaktadır.

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