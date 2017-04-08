Tesettür Online Satış Mağazası Zenruba.com Nihan Markası ile göz kamaştırıyor

Nihan Tunikler
Tesettürün en seçkin modellerini üretmek ve tesettürlü bayanların şıklığına şıklık katabilmek adına 1998 yılında üretime başlayan Nihan her sene kendisini geliştirerek bugün Türkiye’nin en yüksek üretim kapasitesine sahip tesettür giyim markaları arasındaki yerini korumaktadır. Mufazakar giyimi tercih eden bayanların en vazgeçilmez parçaları arasında yer alan tunik modelleri için farklı seçenekler sunan Nihan tunikler kategorisinde son derece beğenilen tasarımları hayata geçirmeyi başarmaktadır. Tesettür giyim markaları tarafından üretilen en güzel tasarımları zenruba.com üzerinden kredi kartına taksit ve kapıda ödeme seçenekleri ile ulaşabilirsiniz.
Nihan Yelek
Tesettür giyim sektörünün en önemli aktörlerinden biri olan ve her geçen gün büyümeye devam eden Nihan markası başarılı tasarımları ile tesettürlü bayanların en çok tercih ettikleri markalar arasında yer almaktadır.
Tesettür tasarımlarında kullandığı yenilikçi çizgiler ve beğenilen modeller ile adından söz ettiren Nihan yelek modellerinde de bu çizgiyi başarı ile yansıtmaktadır. Tesettür yelek modelleri satın almak isteyen tesettürlü bayanlara farklı pek çok tasarım sunan Nihan markasının en şık modellerine ekonomik satış fiyatları ile zenruba.com sitemiz üzerinden dilediğiniz her an ulaşabilirsiniz.
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