Tesettür tunik modelleri uygun fiyat ve kaliteli tasarımları bu sezen yine hanımlar için vitrinlerde yerini alıyor

Tesettür tunik modelleri uygun fiyat ve kaliteli tasarımları bu sezen yine hanımlar için vitrinlerde yerini alıyor. Tunik ve pantolon kombinini sevenler için farklı renk ve model çeşitliliği ile tunik tasarımlar hanımlar için tesettür giyim farkı ile buluşuyor. Tunik tasarımlar tüm hanımlar için günlük giyimde son derece kurtarıcı ve bir o kadar da kullanışlı bir kolaylık sağlıyor. Daha önceleri standart kesim kalıplar ile tasarlanan tunik modeller bu sezon asimetrik kesimler ile hanımların üzerinde adeta göz dolduruyor. Asimetrik kesimle ile tamamlanan pantolon kombini adeta hanımlar için şıklığın adresi oluyor. Bu nedenle tunik seçimi yaparken renk ve desen olarak hanımlar son trentlere göre seçim yaparak kombin yapıyorlar. Güncel modeller ile geçmiş yıllara ait tasarımları da bu sezonun kıyafetleri ile bir arada harmanlayarak tercih edebiliyorlar.

Tesettür Tunik Tercihinizi Nasıl Kombinlemelisiniz?

Tesettür tunik ile kombin yapılmak istenildiğinde birkaç detaya dikkat edildiğinde çok şık bir görünüm yakalamak mümkün olabiliyor. Asimetrik kesim tunikler ile pantolon kombini ise artık bir klasik haline geldiği için sıkça kullanılan tercihler arasında yerini alıyor. Özellikle yaz aylarında daha çok gömlek tarzında olan tuniklerin kullanımı daha rahat oluyor. Kış ayları içinde ise daha kalın kumaşlar ile tasarlanan tunikler tesettür giyim için vazgeçilmezler listesinin başında yer alıyor. Sadece günlük kullanım için kombinlenmeyen tunikler şık bir elbise olarak da kemer ve pantolon ikilemesi ile şık bir düğün ya da özel davet elbisesine dönüştürülebiliyor.

Tesettür tunik kullanımında pantolon ve tunik klasiğinden vazgeçmek isteyenler ise farklı kıyafetler ile kombin yapabiliyorlar. Ayrıca birbirine zıt olan renkler kullanarak da kendi tarzınızı da yansıtmak mümkün olabiliyor. Ayrıca tunik seçim yaparken boy uzunluğunu da baz almak gerekiyor. Eğer uzun boylu iseniz tuniklerin uzunluğuna dikkat etmeniz gerekiyor. Eğer kısa boylu iseniz tunik boyu konusunda ve tunik modeli konusunda doğru seçim yapmanız gerekiyor. Düz ve koyu renkli tunikler hem kilo hem de boy konusunda kombin yaparken son derece yardımcı seçimler olabiliyor. Çok renkli tunik kullanmayı seviyorsanız eğer diğer parça kıyafetlerinizde sadeliği tercih etmeniz gerekiyor. Çünkü her iki parçada hareketli olduğunda göz yoran bir görüntü ortaya çıkıyor. Bu sezon için altı lastikli tunikler, pilise tunikler ve şifon kumaş tunikler gibi detaylar sizin de üzerinizde olsun istiyorsanız bu ürünleri mutlaka incelemelisiniz. Hem indirimli, hem kaliteli hem de dilediğiniz tunik modelleri ile bu yaz fark yaratmak istiyorsanız https://www.terzidukkani.com.tr sitesinden detaylı bilgi alabilirsiniz.



