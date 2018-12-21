TESK'ten piyango uyarısı: Sahte bilet tuzağına dikkat!

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Palandöken, halkı sahte milli piyango biletlerine karşı uyardı

TESK'ten piyango uyarısı: Sahte bilet tuzağına dikkat!
21 Aralık 2018 Cuma 11:13

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Palandöken, "Geçmiş yıllarda yaşanan sahte bilet tuzağına kanmamak için özellikle piyango biletlerinin damgalı ve kaşeli olmasına dikkat edilmeli." dedi

Palandöken yazılı açıklamasında, Milli Piyango'nun büyük ikramiyesini 70 milyon lira olarak tespit ettiği yılbaşı özel çekilişi biletlerine vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini belirtti.

Yılbaşı piyango biletlerine talep artınca korsan piyango satıcılarının da ortaya çıktığına dikkati çeken Palandöken, vatandaşları sahte biletler konusunda uyardı.

Palandöken, yılbaşı bileti alırken dikkatli davranmak gerektiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Geçmiş yıllarda yaşanan sahte bilet tuzağına kanmamak için özellikle biletlerin damgalı ve kaşeli olmasına dikkat edilmeli. Bayinin yakasında Milli Piyango İdaresi Bayilik Ruhsatını kontrol etmeli. Oda kaydı olmayan, ruhsatsız, korsan diye tabir edilen ve sadece yılbaşı bilet satışlarında ortaya çıkan satıcılara itibar edilmemeli."

Etiketler; #tesk #milli piyango #bilet #sahte bilet
Önceki Haber
13 yılda 1 milyon 250 bin düzensiz göçmen yakalandı
Sonraki Haber
Tavuk ve yumurta ihracatı 1 milyar dolara yaklaştı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.