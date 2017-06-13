Teslim olan teröristler anlattı: Kaçmak isteyenler korkuyor

Hakkari'de askerlere teslim olan 4 terörist yaşadıklarını anlattı. Teröristlerin ifadesine göre örgütten kaçmak isteyenler 'sizi öldürürler' sözleriyle korkutuluyormuş

İkisi kadın 4 terörist silahsız ve teçhizatsız bir şekilde iki gün önce güvenlik güçlerine teslim oldu. Askerlerin yiyecek ve içecek verdiği teröristler ilk sorgularında yaşadıklarını anlattı. Örgütten çok fazla kişinin kaçmak istediğini ancak korktuğunu anlatan teröristler, örgüt içinde kendilerini 'teslim olursanız sizi öldürürler, size işkence ederler' sözleriyle korkuttuklarını anlattılar.



Askerlerin kendilerini iyi karşıladığını yemek verdiklerini şiddet uygulamadıklarını anlatan teröristlerden biri, örgütün içinde kaçmak isteyenlerin olduğunu, kararsız olanların bulunduğunu ve bu kişilerin korktukları için kaçamadıklarını anlattı.



Örgütün içinde kaçmak isteyenlere yakalanmaları durumunda kötü muamele yapıldığını anlatan teröristlerden biri, olayın idama kadar gittiğini de anlattı.



Terör örgütüne katıldığına pişman olduklarını vurgulayan teröristlerden biri, şu itiraflarda bulundu:



"Örgüte katıldığımda 'Bak sen geldin, artık bir asker oldun. Kaçarsanız ya sizi ajan yapacaklar ya da işkence edecek ve öldürecekler' dediler. Hep bu konulardan ve işkenceden bahsediyorlardı. İlk başta kaçacağım zaman çok korktum. Dedim acaba teslim olursam böyle mi davranacaklar, beni öldürecekler mi, dövecekler mi ama geldim, teslim oldum, hiçbir şey yapmadılar. Çok iyi davrandılar. Gerçekten hiçbir zarar vermediler. Örgüte katıldığıma çok pişmanım."



'TESLİM OLURSANIZ TECAVÜZ EDERLER'

Güvenlik güçlerine teslim olan kadın teröristler ise kendilerine kötü davranılacağı ve şiddet uygulanacağından endişe ettiklerini dile getirdi.Kadın teröristler, şöyle devam etti:"Buna rağmen biz yine de teslim olacağımızı söyledik ama sonradan anladık ki askerler anlattıkları gibi değilmiş. Bize çok iyi davrandılar. Bizi karşılamaya geldiler. Yemek verdiler. Güzel karşıladılar. Hiçbir şiddet, hiçbir şey yoktu. Anlattıklarına göre değil yani. Örgütte bize 'Teslim olursanız şiddet var, hapis cezası var, tecavüz var' gibi şeyler söylüyorlar ama biz kendimiz geldik. Öyle bir korku yaratılmıştı. Biz geldik, askerler bizi karşılamaya gelmişti. Orada beklediğimizden daha farklıydı çünkü biz o korkuyla, o düşüncelerle yaklaşırken askerler tam tersiydi. Bize yardım etmeleri, bizi kaldıkları yere götürüp misafir etmeleri... Gerçekten çok etkilendim bu durumdan."Örgütte zorlandıklarını ve oradaki yaşamı sevmedikleri için kaçtıklarını anlatan teröristler, "Oradaki hayat koşulları istediğimiz bir yaşam değildi." diye konuştu.