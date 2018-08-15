THK'dan kurban derisi çağrısı

TÜRK Hava Kurumu (THK) İzmir Şubesi Müdür Yardımcısı Mehmet Esen, Kurban Bayramı'nda kesilecek olan kurbanların derilerinin kurumlarına bağışlanması için çağrıda bulundu. Koyun, sığır ve keçi derisi bağışı kabul ettiklerini belirten Esen, toplanan bağışların geliriyle, gençlere havacılığı sevdirmek adına ücretsiz kurslar verdiklerini, yangın söndürme uçaklarının bakım ve onarımının yapıldığını söyledi

Kuruluş amacı havacılığı yaygınlaştırmak, gençlere sevdirmek ve havacılıkla ilgili sportif faaliyetleri sürdürmek olan Türk Hava Kurumu, bu yıl da Kurban Bayramı'nda bağışlanan kurban derilerini toplayacak. Geliriyle Uçuş Okulu'nda verilen kursların finansmanı ve yangın söndürme uçaklarının bakım ve onarımı sağlanan bağış kurban derileri, arife gününden itibaren muhtarlıklar aracılığıyla ve THK'da havacılık eğitimi alan gençler tarafından vatandaşlardan toplanacak.

BAĞIŞLAR, GENÇ KANATLAR VE YANGIN UÇAKLARINA GİDİYOR

Havacılığı yaygınlaştırmak için 1925 yılında kurulan Türk Hava Kurumu'nun, 12-24 yaş arası gençlerin katılabildiği Genç Kanatlar oluşumu bulunduğunu belirten THK İzmir Şubesi Müdür Yardımcısı Mehmet Esen, "Genç Kanatlar, kurumumuzda eğitim alan gençlerden oluşuyor. Gençlerimiz gelir toplamak ve faaliyetlerimizi yürütmek açısından da bize gönüllü olarak yardım ediyorlar. Şube olarak faaliyetlerimizden biri de gençlere ücretsiz model uçak ve yamaç paraşütü kursları vermek. İzmir'de dersleri Uçuş Okulu'nda veriyoruz. Bu kursları daha önceden Genç Kanatlar'da yetişmiş olan eğitmenlerimiz, gönüllü olarak veriyor. Yaklaşık 15 günde bir gençleri alıp paraşütle atlamak için Tire, Bozdağ, Beydağ, Manisa-Saruhanlı gibi İzmir çevresindeki uygun tepelere götürüyoruz. Şubemizde bu yolda binlerce öğrenci yetiştirildi ve yetişiyor. Birçoğu şu an pilot ve paraşütçü oldu. Bazıları da tabandan gelen Genç Kanatlar'a gönüllü olarak ders veriyor" dedi.

THK'nın amfibik yangın söndürme uçaklarının, orman yangınlarının söndürülmesinde görev yaptığını belirten Esen, "Yangın söndürme uçaklarımız Adana, Antalya, Bodrum ve İzmir'de faaliyet gösteriyor. İzmir'deki uçak Adnan Menderes Havalimanı'nda, 15 dakikada havalanacak şekilde bekliyor. Deniz, göl ve barajlardan 6 ton suyu 10 saniyede alan uçaklar, hareket ettiğinde içinde 2 pilot ve bir orman mühendisi bulunuyor" diye konuştu.

BAĞIŞLAR AZALIYOR

Kurban Bayramı öncesinde vatandaşlara THK'ya kurban derisi bağışı yapmaları çağrısında bulunan Esen, "Bizim gelir kaynaklarımız kurban derisi bağışı ve fitre zarfı. Dağıtıp toplama işlerini muhtarlarımız ve Genç Kanatlar'ın yardımıyla yapıyoruz. Koyun, sığır ve keçi derisi bağışı alıyoruz. Derileri bayramdan önce ihaleye çıkarıyoruz ve tüccarlara satıyoruz. Bu yıl 17 Temmuz'da ihaleyi yaptık. Arife gününden itibaren deri bağışlarını almayı bekliyoruz. Maalesef toplumda eski duyarlılık ve ilgiyi göremiyoruz. Bağışlar, yıllar geçtikçe azalmaya başladı. Vatandaşlarımızdan Genç Kanatlar'ımıza ve muhtarlarımıza, makbuz karşılığında bağışta bulunmalarını rica ediyoruz. Şimdiden kendilerine teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.