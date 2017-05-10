THY'den business yolculara özel kulaklık

Türk Hava Yolları (THY), kıtalar arası uçuşlar haricindeki dış hat uçuşlardaki business yolcularına Mayıs ayı sonu itibariyle yeni model Philips kulakları sunacaklarını açıkladı.



Konuyla ilgili olarak Türk Hava Yolları Basın Müşavirliği’nden yazılı açıklamada şöyle denildi:



“Uçak içi eğlence sistemleriyle yolcularının seyahatlerini farklı bir deneyime dönüştürmeyi hedefleyen Türk Hava Yolları, kıtalar arası haricindeki dış hat uçuşların business sınıfında yolculara yeni model Philips kulaklıklar sunacak. Uzun uçuş saatlerine göre özel tasarlanmış, yüksek ergonomi ve ses kalitesine sahip yeni kulak üstü (headset) kulaklıklarımız, ödüllü uçak içi eğlendirici sistemlerimiz ile birlikte yolculara daha konforlu bir uçuş deneyimi sağlayacak. Mayıs ayının sonu itibariyle doğa dostu ambalajlar ile birlikte yolculara servis edilecek kulaklıklar; nefes alabilen yastıklı kulak tamponu, ayarlanabilir kulaklık modülleri, kompakt katlanabilme ve güçlü ses yalıtımı gibi özelliklere sahip.”