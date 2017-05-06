THY, laptop uygulamasına başladı

İstanbul’dan ABD ve İngiltere'ye yapılacak olan direkt uçuşlarda laptop ve tablet kullanımına gelen yasaklamanın ardından bir çalışma yapan Türk Hava Yolları, bugün itibariyle ABD uçuşlarında business yolcularına laptop dağıtımına başladı. İngiltere uçuşlarında ise 12 Mayıs 2017 tarihinde başlanılacağı açıklandı.



Dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu şirketi unvanını elinde bulunduran Türk Hava Yolları, Amerika ve İngiltere uçuşlarına getirilen elektronik cihaz kısıtlamasına yeni bir çözüm geliştirdi. Yapılan yenilikte bugün itibariyle business yolcularına şahsi işlemlerinin takibi için özel tasarlanan laptoplar, sabah gerçekleşen THY’nin İstanbul New York seferinde dağıtıldı.



YOLCULAR ŞAHSİ İŞLERİNİ GÖKYÜZÜNDE KESİNTİSİZ GERÇEKLEŞTİRECEK

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