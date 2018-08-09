Tıbbi Çeviri Yapmanın Zorlukları Nelerdir?

Medikal çeviri kendine has zorlukları olan; çevirmenin özel bir uzmanlığı olmasını gerektiren ve önemi nedeniyle ciddi sonuçlara yol açabilen bir çeviri türüdür. Genel çevirilerden farklı olarak tıbbi çeviri yapabilmek için çevirmenin kaynak ve hedef dilleri çok iyi bilmesi yeterli değildir; tıbbi çevirinin başarısı birçok unsurun bileşkesidir

Medikal çeviri kendine has zorlukları olan; çevirmenin özel bir uzmanlığı olmasını gerektiren ve önemi nedeniyle ciddi sonuçlara yol açabilen bir çeviri türüdür. Genel çevirilerden farklı olarak tıbbi çeviri yapabilmek için çevirmenin kaynak ve hedef dilleri çok iyi bilmesi yeterli değildir; tıbbi çevirinin başarısı birçok unsurun bileşkesidir.

Tıbbi çeviri; profesyonel çeviri türleri içerisinde en çok özen isteyen; çevrilen metinlerin önemi gereği yalnızca profesyoneller tarafından gerçekleştirilmesi gereken bir çeviri türüdür.

Tıbbi çeviri sırasında çevirmenin sübjektif yorumlarına kesinlikle yer verilmez; kaynak metin değiştirilmez ve kaynak metinde kullanılan terimler hedef dile uyarlanmaz. Tüm bu unsurların yanı sıra tıbbi çeviriye konu olan metinde yer alan ülkelere özel söylemler anlam kargaşasına yol açmayacak şekilde hedef dile aktarılmalıdır.

Tıbbi Çeviri Uzmanlık Gerektirir



Tıbbi çeviri hizmeti veren çevirmenlerin metnin konusu özelinde uzmanlığa sahip olması gerekir. Tıbbi makale çevirisi, ilaç prospektüs çevirisi, tıbbi yayın çevirisi, tıbbi broşür çevirisi, tıp kitapları çevirisi, medikal cihazların kullanım kılavuzlarının çevirisi, tıbbi araştırma çevirisi gibi birçok alanda talep edilen bu hizmet amatörler tarafından yerine getirildiğinde çeviride birçok yanlış ortaya çıkabilir.

Tıbbi çeviride yapılabilecek küçük bir yanlış insan hayatını riske atabilir veya tıp alanındaki potansiyel gelişmelerin önünde engel olarak belirebilir. Bu nedenle tıbbi çeviri yapacak kişinin çevrilecek metinde geçen konu bazında uzman olması; olmazsa olmaz şartlardan biridir. Yine de hatasız tıbbi çeviri gerçekleşmesi adına çevirinin doktorlar tarafından yapılması gerektiği düşüncesine de kapılmamak gerekir.

Tıbbi Çeviride Anlam Karmaşasına Yer Yoktur



Tıbbi metinlerin çevirisi sırasında kaynak metindeki üslup doğrudan aktarılmalıdır. Cümleler çevirmenin inisiyatifi doğrultusunda bölünmemeli, cümle yapıları değiştirilmemelidir. Cümle yapılarının değiştirilmesi sonucu anlamda en ufak bir sapma oluşması bilgi akışının yönünü değiştirebilir.

Tıbbi çeviri yapılan kaynak metinde hiçbir anlam bulanıklığı ve kişisel yoruma açık bir ifade yer almamalıdır. Aynı zamanda kaynak ve hedef dillerin konuşulduğu ülkelerin kültürleri de tıbbi çeviri sırasında dikkate alınmalıdır. Bu gereksinim her iki dile hakim olmaktan çok daha fazlasını gerektirir. Çeviri yapan kişi ülkelerin kültürlerini tanımıyorsa metinler eksik kalır.

Tıbbi Çeviride Terminoloji Kullanımı Hatasız Olmalıdır

Tıp çevirisinde hata yapma gibi bir tolerans bulunmaz. Söz konusu sağlık olduğu için çeviri sırasında yapılabilecek en küçük bir hata toplum sağlığını tehlike altına sokabilir. Tıbbi tercüme yapılırken hedef metindeki Latince ve Yunanca kökenli terimlerin doğru konumlandırması bu anlamda büyük önem taşır.

Terimlerin hedef dildeki kullanımları çevirinin kalitesini doğrudan etkiler. Profesyonel bir çevirmen tıbbi terimleri kaynak dildeki metindeki gibi kullanır ve böylece herhangi bir hata oluşmasının önündeki tüm engelleri kaldırır.

Tıbbi Tercüme Tecrübe ve Deneyim Gerektirir



Tıbbi uzmanlığı olan ve hatta çeviri yapılacak metindeki konu özelinde tecrübesi bulunan herkes hedef ve kaynak dilleri bilse dahi tıbbi tercümenin gerekliliklerini yerine getiremez.

Tıbbi tercüme dahil olmak üzere tüm profesyonel çeviri türlerinin doğru bir şekilde yapılması için çeviri tekniklerinin bilinmesi gerekir. Tıbbi çevirmenler çeviri tekniklerinde uzmanlaşan ve buna ek olarak tıbbi uzmanlıkları bulunan kişilerdir.

Tıbbi alanda tercüme gereksinimi duyarsanız tıbbi çevirinin önemini de göz önünde bulundurarak profesyonel çeviri hizmeti alabilirsiniz. Böylece kaynak ve hedef metin arasında anlam farklılığı oluşmamasının önüne geçerek en başarılı sonuçları alabilirsiniz.