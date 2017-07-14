TIR ile otomobil çarpıştı: Aynı aileden 3 kişi öldü

Çorum'un Alaca İlçesinde TIR ile otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden 3 kişi öldü. İki kişi ise yaralandı

TIR ile otomobil çarpıştı: Aynı aileden 3 kişi öldü

Kaza bu sabah Çorum'un Alaca ilçesinde meydana geldi. Hacı Salep'in kullandığı TIR, Alaca çevre yolu Zile kavşağında, Tokat’ın Pazar İlçesi Devlet Hastanesi Müdürü Ahmet Ömür'ün yönetimindeki 43 LU 451 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobil sürücü Ahmet Ömür, eşi Sibel Ömür ve kızı Ahsen Ömür olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan Cihan Ömür ile devrilen TIR'ın şoförü Hacı Salep ağır yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #çorum #kaza #ölüm
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