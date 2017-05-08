TIR otomobille çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Erzincan’da TIR ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.



Kaza bugün saat 07.45 sıralarında Erzincan-Sivas Karayolu’nun 12'nci kilometresindeki Erzincan Üniversitesi önünde meydana geldi. Erzincan’dan Sivas yönüne giden Azerbaycan vatandaşı Adalet Abdulayev, yönetimindeki 90JZ 606 plakalı TIR, karşı yönden gelen Ersin Kötüoğlu yönetimindeki 55 ST 880 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Otomobil kazanın şiddeti ile yaklaşık 10 metrelik şarampole uçarak takla attı.



Kazada, araç sürücüsü Ersin Kötüoğlu ile birlikte İsmail Baykuş ve İbrahim Yavuz yaralandı, Yaralılar ambulansla hastanelere kaldırılırken, otomobildeki kimliği belirsiz 2 kişi öldü. Kaza nedeniyle karayolu uzun süre ulaşıma kapandı. Gelen savcının yaptığı inceleme ardından araçta sıkışın iki kişinin cenazeleri AFAD ekipleri tarafından çıkartıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.