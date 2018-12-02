Tiyatro oyuncusuna otobüste taciz

Otobüste tiyatro oyuncusu Ayten Demirkol'un gizlice fotoğraflarını çekmeye başlayan yolcuyu fark eden başka bir yolcu, tacizcinin telefonuna el koydu

İstanbul'da Bağcılar'dan Mecidiyeköy Darülaceze tarafına hareket eden yolcu otobüsünde Mohammad O. isimli şahıs, tiyatro oyuncusu Ayten Demirkol'un gizlice fotoğraflarını çekmeye başladı.

Her şeyden habersiz oyuncunun fotoğraflarının çekildiğini fark eden bir başka yolcu şüphelinin telefonuna el koydu.

Sabah’tan Atakan Irmak’ın haberine göre tacizde bulunan Mohammad O. kısa süre yaşanan arbedenin ardından halk otobüsüne kilitlenerek polise teslim edildi. Emniyetteki ifadesinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilen Mohammad O. hakkında soruşturma başlatıldı.

Oyuncunun göğüs kısmına ait fotoğrafları telefonundan çıkan Mohammad O. suçunu itiraf etti. Hakkında özel hayatın gizliliğini ihlal etmekten dava açılan şüpheli 3 yıla kadar hapis istemiyle İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkacak.