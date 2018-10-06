Toprağa gömülü patlayıcı bulundu

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde, belediye işçileri yol çalışması için kazı yaptıkları sırada toprağa gömülü çuvallar içinde patlayıcı madde buldu. 2 yıl önce gömülmüş olabileceği üzerinde durulan C4 tipi patlayıcının, yaklaşık 76 kilo olduğu öğrenildi

Konya'nı Cihanbeyli ilçesi Damlakuyu Mahallesinde bulanın patlayıcı maddenin ayrıntıları ortaya çıktı. Damlakuyu Mahallesi'nin yaklaşık 3 kilometre ilerisinde daha önce akaryakıt istasyonu olması planlanan araziye dökülen toprak yığınının bir kısmı, yakındaki bir çiftlikte dolgu malzemesi kullanılmak için kamyonla taşındı. Kamyondaki toprak yığını çiftliğe döküldüğü sırada kepçe operatörü M.G., toprak yığının arasında araçların iç lastiğine sarılı çuval içinde beyaz kimyasal madde ve kablolar olduğunu olduğu fark etti. Bunun üzerine jandarmaya haber verdi.

Jandarma yaptığı incelemede kimyasal maddenin patlayıcı olduğu ve kablolarında fünye ve fitil olduğunu belirledi. Araştırmasını derinleştiren jandarma aynı bölgedeki toprak yığınından Cihanbeyli Belediyesi tarafından yapılan sosyal tesise de dolgu malzemesi olarak götürüldüğü saptadı. Oradaki toprak yığınında da yapılan incelemede yine patlayıcı maddeye rastlandı.

Ardından toprağın ilk alındığı bölgede kazı çalışması yapıldığı ancak başka bir patlayıcı maddeye rastlanılmadı. 76 kilo olduğu belirlenen patlayıcının, C-4 veya TNT tipi olduğu ve 2 yıl önce toprak yığınına gömülmüş olabileceği üzerinde durundu. Patlayıcı maddenin kriminal laboratuvarında incelenmesi için Ankara'ya gönderileceği belirtildi.

Patlayıcıyı fark eden M.G., ''Daha önce akaryakıt istasyonu yapılması planlanan yerde toprak yığını vardı. Oradaki topraktan kepçe ile bir kısım toprak yükleyip çiftliğe getirdi. Toprağı boşattığımız sırada lastiğin paketlenmiş olduğunu fark ettim. İçine baktığımızda beyaz bir madde vardı. Jandarmaya haber verdik. Patlayıcı maddeymiş.'' dedi.

Görgü tanıklarından Yılmaz Otaç da ''Belediye işçileri tesise toprak getirmişler. İçinde kablo falanolan çuvallar çıkmış. Korkup kaçmışlar. Sonra jandarma geldi. Kazı yaptılar. Patlayıcıları alıp götürdüler. Kim koydu belli değil'' dedi.