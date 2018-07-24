Toprak kayması sonucu altı boşalan bina çöktü

Beyoğlu Sütlüce'de toprak kayması sonucu çökme tehlikesi geçiren bina saat 12:15 sıralarında çöktü. Çökme anı saniye saniye görüntülendi

İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Sütlüce'de toprak kayması sonucu çökme tehlikesi yaşanan 4 katlı bir bina şiddetli bir toz bulutuyla çöktü.

Bina çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı. Sütlüce İmrahor Caddesi trafiğe kapatıldı. Tedbir amacıyla boşaltılan bina devasa bir toz bulutuyla çöktü.

Sütlüce'deki binanın sahibi çökme öncesi konuştu

Sütlüce'de çöken binanın sahibi açıklamalarda bulundu. 4 katlı binanın sahibi Emin Ertürk çökme öncesi yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Arda Turan buraya kardeşi adına bir otel inşaatına başladı. Arkadaşlarla istişare ettik. Biz doğma büyüme buralıyız. Buranın kaya yapısını biliyoruz. Uyardık söyledik. Onlar da profesörlerin burada su çekmeden dolayı burada bir şey olmayacağını, sıva çatlağı olacağını belirttiğini söyledi. Ama ben onlara bunların emarelerini söyledim. Belirgin bir şekilde açılma oldu. Resimlerini gösterdik. Çağırdık gösterdik. Ben onları uyardım. Bazen hayatta iki kere iki, dört etmiyor. iki kere iki, dört etmedi. Tek sevincim içinde kimsenin olmadığı. Herkesi tahliye edebildik. Şu anda kimseye zarar gelmeden ne olacaksa olsun. Mal ikinci sırada" diye konuştu.

Demircan: Ruhsatsız, iskansız ve temelinde sorun var

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Sütlüce'de yıkılmak tehlikesiyle karşı karşıya olan binaya ilişkin açıklamalarda bulundu.



Demircan, şöyle konuştu:

"Burada bir istinat duvarı var normalde boşluğun arkasında şu an görmediğimiz bir duvar. Bu duvarın arkasındaki kum aşırı yağmurlardan şişiyor. Şişince patlıyor. Arkadaki dolgu tamamen yeni yapılan bir inşaatın çukuruna doluyor. Bu arada hemen arkada şu anda yıkım tehlikesi, bina 1994'te kaçak olarak yapılmış. Ruhsatsız, iskansız ve temelinde sorun var. Şu anda belediye ve kaymakamlık olarak devletin bütün birimleri olarak tedbirimizi cana zarar gelmesin düşüncesiyle binaları tahliye ettik şu anda gelişmeleri izliyoruz. Göründüğü gibi artık yaşanabilecek durumda değil özellikle baştaki binayı da tedbiren boşalttık. Kırmızı renkli görünen bina 2008'de yapılmış. Ruhsatlı bir bina olarak yapılmış. Tedbiren onu da tahliye ettik."