Topraklama Ölçümü ve Raporunun Hazırlanması

Teknolojinin son yıllarda daha hızlı ilerlemesi elektrik enerjisine olan ihtiyacımızı her geçen gün daha da artıyor

Teknolojinin son yıllarda daha hızlı ilerlemesi elektrik enerjisine olan ihtiyacımızı her geçen gün daha da artıyor. Teknolojik cihazların hemen hemen hepsinin enerjiye ihtiyaç duyduğu gerçeği ortadayken elektrik enerjisinin güvenli bir şekilde kullanımı da son derece önem arz ediyor. Bu nedenle insan varlığının olduğu ve enerjinin vazgeçilmez olarak kullanıldığı başta oturduğumuz evler, çalıştığımız iş yerleri, fabrikalar, en küçüğünden en büyüğüne kadar tüm üretim tesislerinde bu husus üzerine düşülmesi gereken konular arasında yer alıyor.

Teknik kontroller çerçevesinde enerjinin güvenli kullanımı için periyodik kontrol ve bakımlarının yapılması, canlıların güvenli bir şekilde hayatını sürdürmesi adına hayati önem taşıyor. Beraberinde enerji kullanımı hususunda kanun ve tüzüklerle belirlenen yasal faktörler de başta üretim tesislerinin olası ekonomik kayıplar yaşamasının önüne geçiyor.

Bilindiği üzere topraklama; elektrikli araçların (jeneratör, transformatör, motor, aydınlatma direği, buzdolabı, çamaşır makinesi vb.) aktif olmayan yani gerilim altında yük taşımayan (nötr) metal kısımlarının bir iletken vasıtasıyla toprakla birleştirilmesi işlemidir. Buna göre topraklama ölçümü ise; insan hayatı için risk oluşturabilecek elektrikli araç ve gereçlerin, bina ve işletmelerin EMO (Elektrik Mühendisleri Odası), TSE ve uluslararası kuruluşlar tarafından belirlenen standartlara uygunluğunun kontrol edilmesini sağlayan teknik işlemler bütünüdür.

Elektrik Tesisleri Topraklamalar Yönetmeliği’nin EK-P maddesi gereğince elektrik tesislerinde yapılacak olan ölçümleri, raporlamaları ve uygunlu değerlendirme işlemleri sadece EMO üyesi olan Elektrik, Elektrik-Elektronik ve Elektronik mühendisleri tarafından yapılabilir. Bu ölçümlerin yapılabilmesi için kuruluşların, yukarıdaki alanlarda “mühendis” ünvanına ve yetki belgesine sahip personel bulundurması şartı vardır.

ALTEKSAN olarak topraklama ölçümü ve topraklama raporu işlemlerinde gerekli yeterlilik belgelerine sahip mühendislerimiz taleplerinize yönelik bu alanda ihtiyaçlara cevap verebilmektedir. Ayrıca buna ek olarak;

Yüksek gerilim işletme sorumluluğu,

Tesis, fabrika topraklama ölçümü,

Bina topraklama ölçümü,

Paratoner topraklama ölçümü,

Temel topraklama ölçümü,

Zemin, ekipman, makine topraklama ölçümü,

Elektrik iç tesisat muayene raporu

hizmetleri de yine firmamız tarafından verilebilmektedir. Topraklama ölçümü ve topraklama raporu veren firmaların yukarıda belirttiğimiz yetki belgelerine sahip olmaları şattır. Bu sebeple hizmet öncesi firmanın yetki belgesini mutlaka sorgulayınız.

ALTEKSAN olarak 27 yılı aşkın bir süredir elektrik alanında sunduğumuz mühendislik hizmetleri ile başta üretim tesisleri, işletmeler, kamu kurum ve kuruluşları ile pek çok binanın elektrik altyapı sorunlarına çözüm üretiyoruz. Elektrik alt yapı ihtiyaçlarınız ile ilgili hususlar için web sitemizi ziyaret ederek bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Detaylı bilgi ve iletişim için: https://www.topraklamaolcumu.net/