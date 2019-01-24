Bayan giyimde tercih edilecek topuklu ayakkabı zarif görünmenize olanak sunacaktır.



Stilinize farklı bir soluk kazandıracak olan ayakkabı modelleri günümüzde geniş yelpazede satışa sunuluyor. Düğün, nişan, kına gibi organizasyonlarda stilinizi yansıtacak ayakkabı seçimi ile güzelliğinizi yansıtabilirsiniz. İster kendi düğününüzde isterseniz de misafir olduğunuz düğün ve davetlerde zarafetinizi ön plana çıkarmak isterseniz ayakkabı seçimi ile bunu gerçekleştirebilirsiniz. Topuklu ayakkabı modelleri isteğe göre farkı ebatlarda üretilmekte olup, sizde seçimlerinizle rahat edeceğiniz hem de şık görüneceğiniz ayakkabıları web sitesi üzerinden temin edebilirsiniz.

Topuklu Ayakkabı

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