Topuz saçlar her zaman trend ve her zaman moda olmaya devam ediyor!

Merhaba diyerek saç modeli konusunda hakkında bilgiler vermeye başlayalım
Bugün sizlere topuz modelleri hakkında öneriler sunacağız. Son dönemde kesinlikle en çok kullanılan modeller arasında ilk beşte olduğunu söyleyebiliriz. Birçok kuaför arkadaşımız da en çok istenen saç stilleri arasında olduğunu teyit ediyorlar. Topuz saç modelleri için çok fazla önerinin mevcut olduğunu söyleyebiliriz. Birçok değişik ve farklı öneri ile saçlarınıza bambaşka görünümler katabilirsiniz. Bu modeli yaz kış demeden rahatlıkla kullanabilirsiniz. Hem özel gününüz olsun hem gündelik olsun fark etmez. Bu derecede geniş bir kullanım alanına sahiptir.
Hangi Ünlü Yıldızlar Bu Saç Stilini Kullanıyor?Hayranı olduğunuz birçok yerli ve yabancı ünlü yıldızda bu saç tarzını sıklıkla kullanıyor. Bazı ünlüleri bu saç stili ile daha fazla görüyoruz. Bunlar kim diyorsanız hemen sıralayalım. Türk yıldızlardan Ebru Gündeş ilk sırada geliyor. Çoğu zaman onu topuz tarzının farklı stillerini kullanırken görüyoruz. Bu saç stilini de çok sevdiğini biliyoruz. Ebru Gündeş’in yanı sıra Bensu Soral, Elçin Sangu, Hande Erçel, Fahriye Evcen, Gülben Ergen gibi ünlülerde bu modeli en çok kullananlar arasındadır. Yabancılardan ise Emma Roberts, Rihanna, Jessica Alba, Gigi Hadid, Bella Hadid, Taylor Hill, Beyonce gibi yabancı yıldızlarda sıklıkla bu modeli kullanıyorlar. Bu kadar çok ünlünün bile severek kullandığı saç stili sizlere de ilham olmalı.
Topuz Modelleri Hangi Bayanlara Yakışır?Bana yakışır mı denesem mi gibi ifadelerle sıklıkla karşılaşıyoruz. Onun içinde bu noktaya açıklık getirmek istedik. Kendi içerisinde çok fazla çeşidi mevcuttur. Bu kadar çeşidinin fazla olması demek her bayana uygun bir seçim var demek anlamına gelir. Yani sizin yapmanız gereken yüz yapınıza uygun olanı belirlemek olacaktır. Yani tüm bayanlara yakışmaktadır. Bu konuda herhangi bir ayrım söz konusu değildir.
Bu Saç Modelini Nerelere Giderken Kullanabilirim?Geniş kullanım alanının olduğunu belirtelim. Birçok yerde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Gündelik ya da herhangi özel noktalara bu modelle beraber uygun kıyafetle kombin yapıp tercih edebilirsiniz. Kendi içerisinde birçok modeli olduğu için gideceğini noktalara farklı görünümleri seçebilirsiniz.
- Okulda, iş hayatında
- Özel toplantılarda
- Davetlerde
- Düğün ve nişanda
- Kına gecelerinde
- Akşam yemeklerinde
- Kokteylerde ve mezuniyet törenlerinde