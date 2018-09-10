Topuz saçlar her zaman trend ve her zaman moda olmaya devam ediyor!

Merhaba diyerek saç modeli konusunda hakkında bilgiler vermeye başlayalım

Hangi Ünlü Yıldızlar Bu Saç Stilini Kullanıyor?

Topuz Modelleri Hangi Bayanlara Yakışır?

Bu Saç Modelini Nerelere Giderken Kullanabilirim?

Okulda, iş hayatında

Özel toplantılarda

Davetlerde

Düğün ve nişanda

Kına gecelerinde

Akşam yemeklerinde

Kokteylerde ve mezuniyet törenlerinde

Topuz Saç Modeli Tercih Ederken Dikkat Etmeniz Gerekenler

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Kuaförde Saç Topuzu Yaptırmak Ne Kadardır

Tüm Modelleri ve İsimleri

Bugün sizlerehakkında öneriler sunacağız. Son dönemde kesinlikle en çok kullanılan modeller arasında ilk beşte olduğunu söyleyebiliriz. Birçok kuaför arkadaşımız da en çok istenen saç stilleri arasında olduğunu teyit ediyorlar.için çok fazla önerinin mevcut olduğunu söyleyebiliriz. Birçok değişik ve farklı öneri ile saçlarınıza bambaşka görünümler katabilirsiniz. Bu modeli yaz kış demeden rahatlıkla kullanabilirsiniz. Hem özel gününüz olsun hem gündelik olsun fark etmez. Bu derecede geniş bir kullanım alanına sahiptir.Hayranı olduğunuz birçok yerli ve yabancı ünlü yıldızda bu saç tarzını sıklıkla kullanıyor. Bazı ünlüleri bu saç stili ile daha fazla görüyoruz. Bunlar kim diyorsanız hemen sıralayalım. Türk yıldızlardan Ebru Gündeş ilk sırada geliyor. Çoğu zaman onu topuz tarzının farklı stillerini kullanırken görüyoruz. Bu saç stilini de çok sevdiğini biliyoruz. Ebru Gündeş’in yanı sıra Bensu Soral, Elçin Sangu, Hande Erçel, Fahriye Evcen, Gülben Ergen gibi ünlülerde bu modeli en çok kullananlar arasındadır. Yabancılardan ise Emma Roberts, Rihanna, Jessica Alba, Gigi Hadid, Bella Hadid, Taylor Hill, Beyonce gibi yabancı yıldızlarda sıklıkla bu modeli kullanıyorlar. Bu kadar çok ünlünün bile severek kullandığı saç stili sizlere de ilham olmalı.Bana yakışır mı denesem mi gibi ifadelerle sıklıkla karşılaşıyoruz. Onun içinde bu noktaya açıklık getirmek istedik. Kendi içerisinde çok fazla çeşidi mevcuttur. Bu kadar çeşidinin fazla olması demek her bayana uygun bir seçim var demek anlamına gelir. Yani sizin yapmanız gereken yüz yapınıza uygun olanı belirlemek olacaktır. Yani tüm bayanlara yakışmaktadır. Bu konuda herhangi bir ayrım söz konusu değildir.Geniş kullanım alanının olduğunu belirtelim. Birçok yerde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Gündelik ya da herhangi özel noktalara bu modelle beraber uygun kıyafetle kombin yapıp tercih edebilirsiniz. Kendi içerisinde birçok modeli olduğu için gideceğini noktalara farklı görünümleri seçebilirsiniz.Seçeceğiniz model yüz yapınıza uyum sağlıyor mu, buna dikkat etmelisiniz.Nerede kullanacaksanız ona göre bir stil seçmelisiniz.Birçok şekillendirmesi olduğu için bunlara iyice göz atın, bunlar arasından en çok beğendiğinizi ve yüz yapınıza uygun olanı seçin.Çok aşırı derece toplu sıkı modellerden uzak durun çünkü görünüm hızlıca bozulabiliyor.Kendiniz yapıyorsanız ya da kuaförünüz yaptı ise kesinlikle saç spreyi kullanın yoksa istediğiniz görünümde değişimler olabilir.Evde de bu görünüme sahip olabilirsiniz. Bunun yanında daha mükemmel modeller tercih ederim diyorsanız da kuaförünüzden destek almalısınız.Saç tellerinizin özelliğine göre model seçimi yapmanız çok mantıklı bir fikir olacaktır.Gelin için bu modele karar kıldıysanız düğün önce mutlaka modele karar kılınmalı ve provada yapılmalıdır.Uzman bir kuaförden destek alıp bu modeli oluşturacaksanız bunun bir bedeli vardır. Bu saç stilinin fiyatı ise şöyledir; -Normal bir noktadaki kuaförde 80-200 TL arasındadır. -Çok iyi bir semtte ise 200-900 TL arasındadır. -Gelin adayları için 600-1350 TL arası değişen fiyatlara sahiptir.1.Hacimli Topuz 2.Örgülü Topuz Modeli 3.Düşük Topuz 4.Ters Topuz Modeli 5.Balerin Topuzu 6.Kısa Saçlar İçin Topuz 7.Kolay Topuz 8.Dağınık Topuz Saç Stili 9.Kolay Topuz Saç Stili