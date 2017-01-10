Torun bakan büyükannelere maaş ne zaman?

Torun bakan büyükannelere verilecek olan maaş heyecan yarattı. Peki uygulama ne zaman başlayacak?

Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada çalışan annelerin çocuklarına bakan büyükannelere maaş verileceği duyrulmuştu. Haberi duyan büyükanneler heyecanla ayrıntıları beklemeye başladı. Uygulama ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu bir açıklama yaptı.



Projeyi İstanbul Sanayi Odası'nın önerdiğini belirten Bakan, kadınların çalışma hayatından kopmaması için bu projenin devreye geçtiğini duyurdu. İlk olarak 1000 ailelik bir pilot uygulamanın olacağını belirten Bakan Müezzinoğlu, ilk etapta 6 ay uygulamanın süreceğini daha sona da uygulamanın artı ve eksilerini gördükten sonra Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na, Maliye Bakanlığı'na sunacaklarını açıkladı.



Henüz konuyla ilgili çalışmaların sürdüğünü de belirten Müezzinoğlu, bu ay sonunda pilot uygulamanın yapılacağı iller ile maaş tutarının belli olacağını duyurdu. Pilot uygulamanın ise İstanbul, İzmir ve Bursa olması bekleniyor. Uygulama ise Mart ayında bin aile ile başlayacak. Eğer proje beğenilirse, Eylül'den itibaren de tüm Türkiye'ye yayılması bekleniyor. Projeye göre 0-3 yaş arasındaki torunlarına bakan büyükannelere maaş verilecek.