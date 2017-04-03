Torununu sevmeye gitti, gelini ile birlikte öldürüldü

Tekirdağ'da torununu sevmek için oğlunu terk eden gelininin yaşadığı eve giden Hüseyin Gerçik ve gelini öldürüldü.
Olay Çorlu İlçesi'nde gece 02.30 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre 42 yaşındaki Hüseyin Gerçik, oğlunu terk eden ancak henüz boşanmayan gelininin ve birlikte yaşadığı kişinin Cemaliye Mahallesi'ndeki evine gitti.
İddiaya göre Hüseyin Gerçik, 4 yaşındaki torunun sevmek için gelininin yaşadığı eve gitti. Daha sonra evden silah sesleri geldi. Silah seslerini duyan komşuları durumu polis ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen polis, Hüseyin Gerçik'i ve gelini Yaşariye Gerçik'i salonda kanlar içinde yatarken buldu.
İncelemede iki kişinin de pompalı tüfekle öldürüldüğü belirlendi. Alınan bilgiye göre 4 yaşındaki küçük çocuk ise o sırada içerideki odada uyuyordu. Polis, küçük çocuğu koruma altına alırken, cinayet şüphelisi olarak ise genç kadının birlikte yaşadığı Birol A.'yı aramaya başladı.