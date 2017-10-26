Tost Makinesi ile Lezzetli 5 Tost Formülü

Tost makinesi

; gündelik hayatımızın vazgeçilmez bir parçasıdır. Özellikle yoğun iş ve şehir hayatında yemek yapmaya vakit bulamayan, pazar kahvaltılarını ziyafete dönüştürmek isteyenler için ideal bir cihazdır. Pratik ve kolay yapımı ile herkesin çok sevdiği tostlar, çıtır çıtır sıcak ekmekler ile güne harika bir başlangıç yapılabilir.

, tam ayarında pişmiş ve peyniri mükemmel bir biçimde eriten, hızlı pişiren modellerdir.

sayesinde birbirinden farklı ve leziz tostlar hazırlanabilir.

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Arzum tost makinesi

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Club Sandwich

En iyi tost makinesiTost makinesiEn iyi tost makineleri

3 dilim tost ekmeğini, tost makinesinde iki taraflı kızartın. Bir fileto tavuk göğsünü yağsız bir tavada iki taraflı pişirin. Sandviçe ekleyeceğiniz omleti yapmak için 1 adet yumurtayı derin bir kapta çırpın ve ayçiçek yağı ile yağlanmış tavada pişirin. 1 yemek kaşığı süzme yoğurt ve 1 tatlı kaşığı mayonezi bir kapta karıştırın. 1 adet domatesi halka biçiminde doğrayın ve dört adet marul yaprağını yıkayın. Bir dilim kızarmış tost ekmeğini, mutfak tezgahına alın. Ekmeğin üzerine biraz mayonezli karışımdan sürün ve 2 adet marul yaprağını üzerine koyun. Izgara fileto tavuk göğsü, iki dilim kaşar peyniri ve omleti üst üste koyun. Diğer kızarmış ekmek dilimini üstüne ekleyin. Ekmeğin üzerine biraz mayonezli karışımdan sürün. Sonra üzerine iki dilim dana jambon, iki adet marul yaprağı ve üç dilim domates son olarak iki dilim salam koyun. Son ekmek diliminin üzerine sosun kalanını sürüp içe gelecek şekilde sandviçin üzerine kapatın. Malzemelerin yanlardan taşmaması için sandviçin üzerine tahta bir şiş geçirin. Böylece çok daha şık ve göz alıcı bir tost elde etmiş olacaksınız.

Domatesli Pastırmalı Tost

4 dilim tam tahıllı tost ekmeğini, tost makinesinde çift taraflı olacak şekilde kızartın. Bir tavada bir tatlı kaşığı tereyağını erittikten sonra 6 dilim pastırmayı tavada kızartın. 2 adet domatesi halka halka doğrayın ve 1 diş sarımsağı rendeleyin. Bir kapta; 1 yemek kaşığı toz parmesan peyniri, 3 yemek kaşığı mayonez, sarımsak ve yarım çay kaşığı taze çekilmiş karabiberi karıştırın. İsterseniz bu sosa biraz hardal ve ince kıyılmış taze fesleğen yaprakları da ekleyebilirsiniz. Tost ekmeklerinin iç kısımlarına mayonez sosunu sürün. Üzerine bir adet marul yaprağı, pastırma ve domates dilimi ile tekrar bir marul yaprağı ekleyip tost ekmeğini kapatın. Aynı işlemi diğer tost için de tekrarlayın.

Lavaş Tost

200 gram dil peynirini şeritler halinde açın. 200 gram kavurmayı küp küp doğrayın. Toplam 4 tane olan lavaştan bir tanesini tabağın üzerine açarak az miktarda zeytinyağı sürün. Kavurma ve tel tel ayırdığınız dil peynirlerini lavaşın içine yerleştirin. Biraz tuz ve taze çekilmiş karabiberi üzerine serpin. Üzerine diğer lavaşı kapatıp zeytinyağı sürün. Tost makinesinde, peynirler eriyinceye dek kızartın ve tabağa alın. Aynı işlemi diğer lavaş ekmeğine de uygulayın.

Kavurmalı Kaşarlı Tost

100 gram kavurmayı, ince ince dilimleyin. 4 adet kornişon turşunun uç kısımlarını alarak turşuları dikey olarak dilimleyin. 4 dilim kaşar peynirinin her bir dilimini ikiye bölün. 4 dilim tost ekmeğinin iç kısımlarına ince bir kat tereyağ sürün ve iki dilim tost ekmeği üzerine kavurmayı paylaştırarak serpiştirin. Üzerine tuz ve taze çekilmiş karabiber dökün. Kornişonları, tost ekmeğine dizin ve üzerini kaşar peyniri ile kapatın. Son olarak tost ekmeklerini kapatın. Tost ekmeklerinin üzerine bir parça tereyağı sürüp tost makinesinde kızartın.

Muzlu Çikolatalı Tost

4 dilim tost ekmeğine, toplam bir yemek kaşığı tereyağını paylaştırın ve çift taraflı olarak tüm tost ekmeklerine sürün. Tost makinesinde, ekmekler altın sarısı renk alana dek kızartın. 1 adet muzu, iri bir biçimde dilimleyin. 80 gram bitter çikolatayı çok küçük bir biçimde doğrayın. Tost ekmeğinin üzerine önce çikolata parçalarını serpin ve üzerine muz dilimlerini ekleyip tost ekmeği ile kapatın. Aynı işlemi diğer tost ekmeğine de uygulayın. Çikolata tamamen eriyene kadar tost ekmeklerini, tost makinesinde kızartın. Üzerine pudra şekeri serperek servis yapın.