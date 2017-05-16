Trabzon'da PKK'lılar ile çatışma çıktı: 1 şehit

Trabzon’un Maçka İlçesi kırsal alanında devriye gezen jandarma ekipleri ile PKK’lı teröristler arasında çıkan çatışmada 1 uzman çavuş şehit oldu

Olay bugün Karaağaç Yaylası mevkiinde saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Devriye görevinde bulunan jandarmalar bir grup PKK'lı teröristle karşılaştı. Çıkan çatışmada, teröristlerin açtığı ilk ateşle 1 asker yaralandı. Bölgeye takviye birlikler sevk edilirken, PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için geniş çaplı operasyon başlatıldı.



VALİLİKTEN AÇIKLAMA



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