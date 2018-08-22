Trabzon'u sağanak vurdu

Trabzon'da şiddetli yağış sebebiyle yaşanan heyelanda Akçaabat-Düzköy karayolu çift yönlü ulaşıma kapandı. Bazı bölgelerdeki binaların giriş ve zemin katlarını su bastı

Şehir merkezi ve ilçelerde etkili olan şiddetli yağış yüzünden Akçaabat-Düzköy karayolunun Alsancak mevkisinde heyelan meydana geldi.

Yamaçlardan yola akan toprak birikintisi ve kaya parçaları dolayısıyla yol çift yönlü ulaşıma kapandı. Karayolları, belediye ve ilgili kurumların ekipleri yolun ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

Kentteki yağış dolayısıyla bazı binaların giriş ve zemin katlarını da su bastı.

Ekiplerce söz konusu binalara dolan suların tahliyesi için başlatılan çalışmalar sürüyor.



METEOROLOJİ'DEN TRABZON, RİZE VE ARTVİN İÇİN YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, Doğu Karadeniz'de halen devam eden sağanak ve gök gürültülü sağnağın, akşam saatlerine kadar Trabzon'un doğu ilçeleri, Rize ile Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli (35-65 kilogram/metrekare) olması bekleniyor.

Ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım ve dolu riski ile yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

Ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtildi.