Trafik canavarı Adana'da görüntülendi!

Adana'da, hareket halindeki hafif ticari aracının kapısını açan sürücü, ayağa kalkıp, müzik eşliğinde dans etti. Sürücünün tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi

30 Ekim 2018 Salı 11:00

Adana'da ismi öğrenilemeyen sürücü, hareket halindeki hafif ticari aracının kapısını açıp, ayağa kalkarak, müzik eşliğinde dans etmeye başladı. Sürücünün bazen arkasına dönüp, tek eliyle direksiyonu kontrol etmeye çalıştığı görüldü. Tehlikeli yolculuk, diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, viraja yaklaşan sürücünün bir ayağını yere sürterek, aracı yönlendirdiği anlar da yer aldı. Sürücü, daha sonra hafif ticari aracıyla ara sokaklara girerek, gözden kayboldu. Sosyal medyadan paylaşılan bu görüntü, izleyenlerin tepkisini çekti.


Kaynak: DHA
Etiketler; #adana #trafikte göbek attı #aracın kapasını açıp göbek attı
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