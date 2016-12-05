Trafik cezası sorgulama işlemi

Trafik cezası aldınız mı? Öğrenmek istiyorsanız internet üzerinden sorgulama yapabilirsiniz

Trafik cezası alıp almadığınızı öğrenmek artık çok daha kolay. Gelişen teknoloji ile sürücüler artık trafik polisi ile muhattap olmadan da ceza alabiliyor. Artık mobesa kameralarından plakaya direk ceza kesilebiliyor.



Bu yüzden Emniyet Genel Müdürlüğü, internet üzerinden trafik cezası alıp almadığınızı sorgulayabileceğiniz bir sistem kurdu. Peki bu sistemi nasıl kullanacaksınız?



İnternet üzerinden Emniyet Genel Müdürlüğü internet sitesine giriyorsunuz. Daha sonra alt bölümde bulunan 'E-devlet hizmetleri' kısmını tıklıyorsunuz.



Buradan 'Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama' bölümünü tıklayarak istenilen bilgileri de girerek borcunuz olup olmadığını sorgulayabilirsiniz.



Öte yandan Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesine girerek de borcunuzu öğrenebilirsiniz.