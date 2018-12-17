Trafik levhanın arkasına gizlenen polis dikkat çekti!

Son dönemde Türkiye’nin yaşadığı ekonomik krizin ardından dikkat çeken bir gelişme oldu...

17 Aralık 2018 Pazartesi 10:47

Vergilerin dışında devlette önemli bir gelir kalemi olarak görülen trafik cezalarında büyük oranda artış olduğu sürücüler tarafından iddia edildi.

Bunu destekleyecek bir görüntü bugün sosyal medyada yayıldı. Birçok Twitter hesabı bir trafik polisinin trafik levhalarının arkasına gizlenerek kırmızı ışıkta geçen araçları kaydettiğine dair videoyu paylaştı.

Görüntülerde polisin saklanır gibi levhaların arkasında durması tartışma yarattı.

Etiketler; #trafik polisi #trafik polisi ceza #levhanın arkasına gizlene polis
Önceki Haber
Bu tavukların fiyatı 10 bin TL!
Sonraki Haber
Olay yerinde bile değildi, Erdoğan'a hakaretten ceza aldı!
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.