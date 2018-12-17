Trafik levhanın arkasına gizlenen polis dikkat çekti!

Son dönemde Türkiye’nin yaşadığı ekonomik krizin ardından dikkat çeken bir gelişme oldu...

Vergilerin dışında devlette önemli bir gelir kalemi olarak görülen trafik cezalarında büyük oranda artış olduğu sürücüler tarafından iddia edildi.

Bunu destekleyecek bir görüntü bugün sosyal medyada yayıldı. Birçok Twitter hesabı bir trafik polisinin trafik levhalarının arkasına gizlenerek kırmızı ışıkta geçen araçları kaydettiğine dair videoyu paylaştı.

Görüntülerde polisin saklanır gibi levhaların arkasında durması tartışma yarattı.