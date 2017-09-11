Trafik polisi dehşet saçtı: 3 kişi öldü!

Adana trafik polisi, tartıştığı 2 dayısı ile kuzenini öldürdü

Trafik polisi dehşet saçtı: 3 kişi öldü!

Olay saat 15.30'da merkez Sarıçam İlçesi'ndeki Keresteciler Sitesi'nde meydana geldi. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde trafik polisi olarak görev yapan Görkem Elbadi, sitede mobilya işi yapan dayıları Ümit Barak ve İlyas Barak'ın yanına geldi. Burada alacak yüzünden çıkan tartışma sırasında polis memuru Elbadi, beylik tabancasını çekerek dayıları ile olay yerinde bulunan kuzeni Onur Bakubala'ya kurşun yağdırdı.

Ağır yaralanan Ümit Barak, İlyas Barak ile Onur Bakubala, kaldırıldıkları hastanelerde hayatlarını kaybederken, kaçan katil zanlısı polis, meslektaşlarını arayıp teslim oldu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #adana #trafik polisi
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