Trafik sigortasında tavan fiyatlar belli oldu

Trafik sigortasında beklenen tavan fiyatlar nihayet belirlendi. Uzun zamandır beklenen fiyatlarda ortalama yüzde 20 indirim gelmiş oldu.
Trafik sigortası konusunda uzun süredir beklenen haber nihayet geldi. Buna göre tavan fiyatlar belli oldu. Yeni düzenleme sigorta fiyatlarında yüzde 20 indirim getiriyor. Buna göre örneğin İstanbul'da iyi sürücüler için tavan 470 TL olurken, kötü sürücüler için ise tavan 2 bin 138 TL oldu.
Bundan sonra sigortacılar trafiğe ilk kez çıkacak olan bir otomobil için en fazla 807 TL prim alabilecek. Eğer sürücünün hiç hasarı yoksa ödenecek fiyat 443 TL olurken, az hasarlı olan sürücülerden alınacak fiyat ise 564 TL ile 686 TL sınırında kalacak.
Hasarlı sürücüler yandı
Ancak hasarlı sürücüler için fiyatlar çok daha yüksek oluyor. Buna göre çok hasarlı bir sürücünün ödeyeceği ücret 1. basamakta 2.017 TL olurken, bu ücret 2. basamak hasarlı sürücü için 1.614 TL oluyor. 3. basamakta bulunan bir hasar için ödenecek ücret ise 1.210 TL olarak açıklandı.
Yeni düzenlemede şehirlerarası fiyat farkları da olacak. İstanbul’da 4. basamakta olan bir sürücü 855 lira öderken; Ankara, Kocaeli, Bursa’da 831 lira ödeyecek. Böylece otomobillerde İstanbul için en düşük prim 470 lira, en yüksek prim 2.138 lira; Ankara içinse en düşük prim, 457 lira, en yüksek prim 2.078 lira olacak. Tavan fiyat uygulaması 2017’nin sonuna kadar sürecek ve mayıs ayının başında itibaren fiyatlar her ay yüzde 1 artacak. Hazine’nin yayımladığı genelgeye göre geçmişe yönelik prim iadesi yapılmayacak. Tavan fiyat uygulaması 12 Nisan 2017 itibariyle başlayacak.