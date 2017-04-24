Traktör gezintisi acı bitti: 2 ölü, 2 yaralı

Altınözü İlçesi'nin Tepehan Mahallesi'nde oturan Mehmet Hacıömeroğlu, komşularına ait traktörü alarak arkadaşlarıyla gezmeye çıktı. Mahallede tur atan Hacıömeroğlu, köy okulunun bahçesinde dönüş yaparken direksiyon kontrolünü yitirdi. Savrulup devrilen traktörün altında kalan Mehmet Hacıömeroğlu, Bekir Hacıömeroğlu, Nevrez Duranoğlu ve Yasin Ünal yaralandı. Olay yerine ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Mehmet Hacıömeroğlu ile Yasin Ünal götürüldüğü Altınözü Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. 2 yaralı ise tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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