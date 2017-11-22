Tramvayda eylem ilginç anlara neden oldu!

Kocaeli'de çocuk işçi istismarına yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen eylemde, vatandaşların, zor şartlarda çalıştırılan ve bu yönde istismar edilen çocukların durumuna gösterdiği tepkiler ölçüldü

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ulaşım Park AŞ’ye ait Akçaray tramvayında çocuk işçi istismarına yönelik etkili bir farkındalık eylemi yapıldı.



Mizansenden habersiz olan vatandaşlar, zor şartlarda çalıştırılan ve bu yönde istismar edilen çocukların durumuna büyük tepki gösterdi.



Gençlik ve Sosyal Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Bilgievi öğrencileri, eğitmenleri ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları sanatçısı Mehmet Beyazıt Uzgaş’ın rol aldığı farkındalık eylemi, İzmit’in en işlek hatlarından biri olan Fevziye Cami-Doğu Kışla tramvay hattında gerçekleştirildi.



Tramvaya gizli kameralar yerleştirilen eylemde, öğrenciler "işçi çocuk" rolünde tramvaya bindi.



Daha sonra "işbirlikçi" olan kişilerin de tramvaydaki yerlerini almasının ardından duyarlı vatandaşların tepkileri gözlendi.



İşbirlikçilere bağıran vatandaşlardan bazıları çocukları yanlarına çekerek, kurtarmaya çalıştı. Özellikle kadın yolcular, "işbirlikçilere" sözleri ve davranışlarıyla tepki gösterdi.



Vatandaşlar, çocuklara eziyet ettiklerine inandıkları oyunculara, "Sen bu çocuğu böyle zor şartlar altında çalıştıramazsın, bu durum yasala aykırı" sözleriyle seslenerek duyarlılıklarını ortaya koydu.



Tepkilerin en üst düzeye çıktığı anda gelen anons, yaşananların bir sosyal farkındalık deneyi olduğunu ortaya çıkardı.



Sergiledikleri duyarlılık için vatandaşlara teşekkür eden öğrenciler, yolculara rozet hediye etti.



Bu sırada bazı vatandaşların gözyaşlarını tutamadıkları gözlendi.



"Tepkisiz kalamazdım, çocukların bu durumuna hepimiz karşı çıkmalıyız" diyen vatandaşlar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmasına teşekkür etti.