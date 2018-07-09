Tren kazasında hayatını kaybeden kişilerin isimleri belli oldu

Tekirdağ Çorlu'daki tren kazasında yaşamını yitiren 24 kişinin kimliği açıklandı
Tekirdağ Çorlu'daki tren kazasında yaşamını yitiren 24 kişinin kimliği açıklandı.Çorlu Cumhuriyet Başavcılığı' nın talimatıyla tren kazasının iki makinisti hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi. Kazayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi yakınlarında meydana gelen tren kazasının ardından Çorlu Devlet Hastanesi'nde gece boyu yoğunluk yaşandı. Kazada yaşamını yitiren yolcuların yakınları cenazelerini almak için hastane morgu önünde toplandı.
KAZADA YAŞAMINI YİTİRENLERİN İSİMLERİ BELLİ OLDU
Kazada yaşamını yitiren 24 vatandaşın kimliği Uzunköprü Belediyesi tarafından açıklandı. Uzunköprü Belediyesi'nin resmi hesabından yapılan açıklamada yaşamını yitiren 24 kişinin isimleri açıklandı.
Çorlu 'daki tren kazasında hayatını kaybeden 24 kişinin ismi:
Ersen Gül
Serhat Şahin
Melek Tuna
Ayşe Başaran
Ergün Kerpiç
Hakan Sel
Oğuz Arda Sel
Özge Nur Dikmen
Gülce Dikmen
Sena Köse
İrfan Kurt
Mavinur Tiflizden
Bahar Koçman
Yağmur Laçin
Özcan Cesur
Derya Kurtuluş
Beren Kurtuluş
Emel Duman
Bihter Bilgin
Ömer Alperen Can
Seyfi Bebil
Zübeyde Seven
Gani Kartal
Rubize Kartal