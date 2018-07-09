Tren kazasıyla ilgili 2 gözaltı

Türkiye'nin yüreğini yakan kazada 24 kişi can verdi. Olayla ilgili iki kişinin gözaltına alındığı öğrenildi

Tren kazasıyla ilgili 2 gözaltı
09 Temmuz 2018 Pazartesi 12:11

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen 24 kişinin öldüğü 318 kişinin de yaralandığı tren kazasıyla ilgili Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı geniş kapsamlı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında trenin makinistleri Halil Altınkaya ile Suat Şahin, tedbiren gözaltına alındı. Ayrıca kaza bölgesine Ankara'dan bilirkişi heyeti gönderildi.

SERBEST BIRAKILDILAR

Çorlu' daki tren kazasıyla ilgili Çorlu Cumhuriyet  Başsavcılığı' nın  talimatıyla  gözaltına alınan  iki makinistin jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı bildirildi..


Kaynak: DHA
Etiketler; #tren kazası gözaltı #tren kazası #tekirdağ
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