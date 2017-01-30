Trend koltuk takımı modelleri

Gerek misafirlerimizi ağırlamak için, gerekse evde konfor içinde dinlenmek için bizim için koltuk takımları oldukça önemlidir

Gerek misafirlerimizi ağırlamak için, gerekse evde konfor içinde dinlenmek için bizim için koltuk takımları oldukça önemlidir. Günümüzde bir çok farklı modelini bulabildiğimiz koltuk takımları artık bütün mobilya mağazalarında model model bulunmakta.

Doğtaş koltuk takımları ve fiyatları

Doğtaş koltuk takımları konusunda oldukça iyi. Kumaşların ve tasarımların şıklığı ile Doğtaş bütün övgüleri toplamakta. Son yıllarda moda olan chester koltuk takımları ve her zaman tercih edilen Avangarde koltuk takımları Doğtaş ile farklı bir tasarım çizgisinde müşterilerle buluşmakta.

Doğtaş Berlin koltuk takımı

Berlin koltuk takımı Doğtaş'ın 2017 koltuk takımlarında en önde gelen modellerinden. Firmanın da deyimiyle sıcak, mütevazi ve samimi olan Berlin koltuk takımı ayrıca yatak olabilen koltuğuyla da alıcılarına ayrı bir kolaylık sağlıyor. Desen olarak 3lü koltuğu çiçekli ikili ve berjerinin tek renk olmasıyla daha da şık duran Berlin koltuk takımı fiyatı herkesi şaşırtıyor. Doğtaş koltuk takımları fiyatlarının uygun olmasıyla Berlin koltuk takımı fiyatı da 4.335 TL.

Doğtaş Bolton koltuk takımı

Doğtaş Bolton koltuk takımı da bu sene en çok satılan Doğtaş koltuk takımı modelleri arasında. Tarz olarak klasik mobilyalara uygun olan Bolton koltuk takımı klasik çizgisi ve samimi duran tasarımıyla bir çok kişinin gönlünü çalıyor. Fiyat olarak da uygunluğuyla Bolton koltuk takımı indirimli fiyatıyla 8.450 TL'ye alıcılarıyla buluşuyor.

Doğtaş Chesterfield koltuk takımı

Doğtaş Chesterfield koltuk takımı tarz olarak günümüz modasına oldukça uygun. Son yıllarda koltuk takımlarında en çok tercih edilen Chester koltuk takımı Doğtaş'ın da dikkatini çekmiş ve Chesterfield koltuk takımıyla chester tarzını daha da ileriye taşımış. Chesterfield koltuk takımından bahsetmek gerekirse renk olarak kahverengiyle karşımıza çıkan koltuk takımı berjer modellerinde mavi ve krem rengini kullanmış. Chester koltuk takımlarının fiyat olarak pahalı olmasına alışkınız ancak Doğtaş Chesterfield koltuk takımı 7.895 TL'ye satılarak bizi yanıltıyor.

Enza Home koltuk takımları ve fiyatları

Yemek odası ve yatak odası modelleriyle bizi şaşırtan Enza home koltuk takımları ve oturma gruplarıyla da aynı başarıyı yakalamış. Rakip firmalarının şık tasarımlarına cevap olarak mağazasında sunduğu lüks koltuk takımlarıyla 2018 Enza home koltuk takımlarıyla da herkesi şaşırtacağa benziyor.

Enza Home Born koltuk takımı

Enza home koltuk takımlarında öne ilk çıkan koltuk takımı olan Born koltuk takımı tasarımıyla bütün övgüleri topluyor. Firmanın da değişiyle fonksiyonelliğiyle öne çıkan koltuk takımı olan Born koltuk takımı estetiğiyle salonunuza apayrı bir hava katacağa benziyor. Enza home Born koltuk takımı fiyatı ise 3.895 TL.

Enza home Clara koltuk takımı

Enza home Clara koltuk takımıyla da beklentileri karşılıyor. Renk olarak krem rengiyle öne çıkan Clara koltuk takımı modern yemek odası modelleriyle tercih ediliyor. Sade ve şık olan tasarımıyla Clara oturma grubu 2018 yılında da firmanın öne çıkan ürünlerinden olacak. Fiyatı biraz aşırı olsa da Clara koltuk takımı yine de çok tercih edilmekte. Clara koltuk takımı fiyatı ise 11.280 TL.

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