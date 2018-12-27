Depo, ofis, restoran, kafe, otel ve son zamanlarda evlerde dahi kullanılmaya başlayan metal dolap modelleri hem kullanışlı olmaları hem de çok fazla yer kaplamaması ile dikkat çekmektedir.

Tercihe ve kullanım mekanına göre kilitli olarak da kullanılabilen metal dolaplar tüm alanlara çok rahat uyum sağlayabilmektedir. Üstelik güvenlik konusunda da maksimum başarıya ulaşabilen kişisel eşya dolaplarının modelleri ve fiyatları da farklılık göstermektedir.

Tasarımları ile de dikkat çekmekte olan metal dolap ihtiyaçlarınıza göre kompakt arşiv sistemleri, soyunma dolapları ve çok gözlü emanet dolapları gibi farklı türlerde dolaplar ihtiyaçlarınızın tamamını karşılamaktadır. Peki, her alanda kullanılan trend metal dolap modelleri ve fiyatları nedir?

Her tarz ve mekana uygun üretilebilen metal soyunma dolapları, evlerin dahi soyunma odalarında kullanılabilen metal soyunma dolabı en sık kullanıldığı mekan spor salonları ve iş yerleridir. Tekli, ikili, üçlü, dörtlü ve altılı olarak üretilmektedir.

Üstelik talep üzerine farklı alanlara uygun tasarımlarla üretim de yapılabilmektedir. Çalışan ya da müşterilerin eşyaların daha güvenilir saklanabilmesi için üretilmiş olan bu dolaplar tercihe göre anahtar ya da şifre ile kilitlenebilir olarak üretilebilmektedir. Metal soyunma dolabı özellikleri yüksek güvenlikli, uzun ömürlü ve koku yapmamasıdır.

Trend dolaplar arasında yer alan ve özel güvenlikli bir diğer dolap ise kompakt arabalı arşiv sistemleridir. Kompakt arabalı arşiv dolapları daha çok ofis ve iş yerlerinde kullanılmaktadır.

Bu dolaplar hem yüksek güvenlikli hem de istenilen tüm belgelere en hızlı şekilde ulaşılmasını sağlar ve dosyaların düzenini korur. Arşiv dolabı olarak son derece sağlam ve kolay temizlenebilen kaliteli malzemeler, çekmeceli raf, ray, kapak ve benzeri kombinasyonlar ile ihtiyaç ve kullanımınız doğrultusunda üretilmektedir.

Son trend metal dolap modeli ise dosya dolaplarıdır. Tıpkı soyunma dolapları gibi soyunma dolapları da evlerde kullanılabilmektedir.

195’lik, 100’lük ve 130’luk olarak farklı türlerde üretilmektedir. Evlerde ise son trend çocuk odalarında çok sık tercih edilen dolaplar arasında yer almaktadır ve yeni üretilmekte olan genç odalarına kattığı ambiyans sayesinde tüm gençlerin en çok tercih ettiği ürünler arasında yer almaktadır.

Gökerler Çelik Eşya tarafından üretimi yapılan soyunma dolabı modellerine https://www.gokerler.com/soyunma-dolabi/ bu bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.