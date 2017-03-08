Trenin çarptığı genç kız hayatını kaybetti

Adana 'da kimliği belirsiz bir genç kız, trenin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olayın intihar mı yoksa kaza mı olduğu konusunda polis çalışma başlattı.

Olay, saat 08.10 sıralarında merkez Yüreğir İlçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalle sakinleri bir kişiye yolcu trenin çarptığını görünce durumu polise bildirdi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, üzerinden kimlik çıkmayan 18 yaşlarındaki genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, mahalle sakinlerinden bazılarına genç kızın yüzünü göstererek tanıyıp tanımadıklarını sordu. Kimsenin tanımadığı genç kızın cesedi, incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.Genç kıza çarptığı ileri sürülen ve olay yerinde durmayan tren makinisti araştırılırken, kızın intihar mı yoksa olayın kaza mı olduğu konusunda polis soruşturma başlattı.