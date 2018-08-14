TRT, 2 bin 200 personelini emekliliğe teşvik ediyor

TRT'de başlatılan kurum içi güncelleme sonrasında 2 bin 200 personelin emekliliğe teşvik edilme süreci de başladı. Emekliliğine 5 yıl kalana yüzde 50, daha kısa kalana ise yüzde 30 gibi bir fark ödenerek personelin emekli olması isteniyor. Emekli olmayanlar ise illerdeki valilerin kararıyla farklı kurumlarda görevlendirilebilecek. Çalışanlar ise hala ne yapacağını bilmiyor

Ali Budak- Seçim öncesi yayınlanan 703 sayılı KHK'de TRT personelini emekliliğe teşvik eden düzenlemeler yapılmasının ardından, kurum içi güncelleme sürecine başlandığı belirtildi. Buna göre, yaklaşık 2 bin 200 kişilik personel emekliliğini istemezse, diğer devlet kurumlarına dağıtılacak. Bu sayede TRT'de yaşanacak değişim ile kurumun 'güncellenmesi' hedefleniyor.

Konuyla ilgili iddiaları sorduğumuz TRT çalışanı, "KHK ile birlikte yaklaşık 2 bin 200 kişiden emekliye ayrılması talep edildi. Emekli olmak isteyen haklarını alıp emekli olabilecek ama istemeyenler ise Devlet Personel Daire Başkanlığı bünyesine geçecek. Bu personellerin diğer kamu kurumlarında çalışma sürecini ise illerdeki valiler karar verecek. Emekliliği istenenler de genel olarak kurumdaki yaşlı gruptan oluşuyor. Ancak kaçı emekliye ayrılacak o daha belli değil. Bu durumdan muzdarip olan çalışan da var emekli olmak isteyen de. Şu an için emekliliğe ayrılmaları için çalışanlara teşvik veriliyor. Emekliliğine 5 yıl kalanlara yüzde 50, daha az kalanlara ise yüzde 30 gibi bir fark verilecek. Teşvik adı altında yapılan bu işlem bir 10 yıl önce de yapılmıştı. Bu teşvikin karşılığında emekli olmak isteyen oluyor. Bazıları ise daha da çalışmak ve üretmek istiyor. Çünkü okuyan çocukları olduğunu, borcu olduğunu belirtiyor. Genel olarak da böyle bir durum var.

TRT anonim şirkete dönüşüyor

TRT'de yaşanan bu emeklilik baskısının gençleştirme politikası olarak açıklandığını söyleyen TRT çalışanı, "Gençleştirme kadrosu deniyor ama o kadar işi bilen kadro gittikten sonra yeni gelenlerle süreç nasıl işleyecek? Buna cevap yok. Çünkü ortada ciddi birikim söz konusu. Bu birikimi bir anda bırakıp, yenilenme sürecinin nasıl ilerleyeceğini bilemiyoruz. Ben de emekli olup olmayacağıma henüz karar vermedim. Çünkü süreçte hala önümü göremiyorum. Zaten bundan sonraki süreçte de TRT'nin de artık bir anonim şirkete dönüştürülmesi ve yönetilmesi düşünülüyor. Yani süreçte dönüşümün nasıl olacağı da tam olarak bilinmiyor. Bu konuda net bir açıklama ya da bilgi de yok. Ama ciddi değişimler olacağı ortada" ifadelerini kullandı.

Kararı illerde valiler verecek

TRT'de emeklilik haricinde 2 bin 200 kişilik personel emekli olmak istemezse de Devlet Personel Ofisi'ne dahil edilecek. Bunun yanı sıra TRT'de geçerliliğini yitirdiği belirtilen bazı birimlerin de aynı birime dahil edilmesi gündemde. Bu personel ise Devlet Personel Ofisi havuzuna ve oradan illerdeki valilerin kararıyla ihtiyaç olan diğer kamu kurumlarına gönderilecek.

TRT'de yaşanacak güncellemelerden bazı kadrolar ve kadro isimleri de etkileneceği belirtilirken prodüktör ve strateji müşavirliği gibi kadrolar ise yeni dönemde olmayacak.

Bazı kadrolarda ise isim ve iş tanımı değişikliklerine gidilecek. Yine bu kadrolarda bulunan istihdam fazlası personel havuza veya farklı kurumlara gönderilecek.

'Bölge müdürlükleri kapatılıyor'

Bunun yanı sıra TRT'deki yedi bölge müdürlüğünün de değişimden etkileneceği belirtiliyor. Buna göre, bölge müdürlüklerinin iki yıl içerisinde kapatılması ya da küçültülmesi planlanıyor. TRT'nin çalışanlarına sağladığı lojman imkanının da dönüşüm süreciyle birlikte son bulacağı ifade ediliyor. Buna göre, lojmanların satışından elde edilecek olan gelir, kurumun yatırım süreçlerinde değerlendirilecek.

Daha önce şirket kurma yetkisi bulunmayan TRT'ye, yeni KHK ile birlikte şirket kurma yetkisi de verilmişti. Kendi içerisinde birimler kurmak ve sıfırdan süreç yürütmek yerine TRT, ihtiyacı olan hizmetler için, alanında uzman yetkin personeli istihdam edebileceği şirketler kurabilecek. Doğrudan ihtiyaç duyduğu şirketlere ortak olabilecek veya satın alabilecek. Bu dönüşümü hızla işletebilmek için kendi bünyesinde değişim ofisi adı altında yeni bir birim kuracak.