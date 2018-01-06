TRT ekranlarında ilginç sözler: Hz. Nuh oğlu ile telefonda konuştu!

TRT’deki bir programa katılan İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Yavuz Örnek, ilginç iddialarda bulundu. Örnek, "Hz. Nuh ile oğlu cep telefonuyla konuştu" dedi

TRT yayınlanan “Öteki Gündem” programına, İbn Haldun Üniversitesinden Prof. Dr. Ömer Faruk Harman ve İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri Fakültesinden Öğretim Üyesi Dr. Yavuz Örnek katıldı.

Programa “Nuh tufanı” üzerine ilginç sözleriyle damga vuran Yavuz Örnek, Hz. Nuh peygamberin bulunduğu zamanda günümüzden çok daha ileri seviyede teknoloji olduğunu ve bir bilim adamı olarak bunları ispatlayabileceğini iddia etti.

Yavuz Örnek, konuşmasında tufan esnasında Hz. Nuh'un “kendisine inanmayarak gemiye binmeyen oğlunu ikna etmek için cep telefonu ile görüştüğünü” savundu.

Etiketler; #cep telefonu #hz. nuh #trt
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