TRT kanallarında muhalefet YOK, YOK, YOK!

RTÜK üyeleri İlhan Taşçı ve İsmet Demirdöğen TRT ve özel haber kanallarının Cumhurbaşkanı adaylarına ekranlarında ne kadar süre verdiklerini araştırdı

Rapora göre TRT kanallarındaki programlarda 10 günde Tayyip Erdoğan'a 28 saat, Muharrem İnce'ye 3 saat yer verdi. Araştırmaya göre CNNTürk ve NTV'de sınıfta kaldı. İki özel kanal yaklaşık bir aylık süre içinde canlı yayınlarında Tayyip Erdoğan ve “Cumhur İttifakı”na 32'şer, Muharrem İnce ve “Millet İttifakı” partilerine 11'er saat süre ayırdı. Cumhurbaşkanılığı seçimleri yaklaşırken TV'lerde iktidar sık sık yer alırken muhalefet partilerinin açıklamaları pek yer bulamıyor. Buna en önemli örnek ise devlet kanalı olan TRT oldu.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na (RTÜK) CHP kontenjanından giren üyeler İlhan Taşçı ve İsmet Demirdöğen'in yaptığı araştırma dikkat çekti.

CUMHUR İTTİFAKINA 10 GÜNDE 28 SAAT 28 DAKİKA

TRT kanallarında 14 Mayıs- 24 Mayıs tarihleri arasında seçimlere ilişkin programlarda “Cumhur İttifakı” adayı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'ye TRT1 2 saat 35 dakika 59 saniye, TRT Haber 15 saat 25 dakika 22 saniye, TRT Kurdi 10 saat 27 dakika ayırırken toplamda bu süre 28 saat 28 dakika 21 saniyeye ulaştı.

Ancak TRT'nin aynı kanalları diğer Cumhurbaşkanları adayları CHP adayı Muharrem İnce, İYİ Parti lideri Meral Akşener, HDP lideri Selahattin Demirtaş, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu ve Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek'e toplamda 3 saat yer verdi.

TRT KANALLARI AÇIK ARA “CUMHUR İTTİFAKI” DEDİ

RTÜK üyelerinin araştırmasına göre TRT kanallarında Cumhurbaşkanı adaylarına ayrılan süre şu şekilde oluştu:

Cumhur İttifakı ve Tayyip Erdoğan'a:

TRT1: 2 saat 35 dakika 59 saniye,

TRT Haber: 15 saat 25 dakika 22 saniye,

TRT Kurdi: 10 saat 27 dakika.

CHP adayı Muharrem İnce:

TRT1: 23 dakika 47 saniye

TRT Haber: 2 saat 24 dakika 4 saniye

TRT Kurdi: 4 dakika

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener:

TRT1: YOK

TRT Haber: 9 dakika 30 saniye

TRT Kurdi: YOK

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek:

TRT1: 1 dakika

TRT Haber: YOK

TRT Kurdi: YOK

HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş:

TRT1: YOK

TRT Haber: YOK

TRT Kurdi: YOK

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu:

TRT1: YOK

TRT Haber: YOK

TRT Kurdi: YOK

ÖZEL HABER KANALLARI DA MUHALEFETİ PAS GEÇTİ

Yapılan araştırmada özel haber kanallarında ayrılan süre de yer aldı. Araştırmaya göre 30 Nisan- 24 Mayıs tarihleri arasında CNN Türk canlı yayınlarda “Cumhur İttifakı” partileri AKP'ye 30 saat 52 dakika 35 saniye, MHP'ye 25 dakika 46 saniye yer verirken, “Millet İttifakı” partileri CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'ne toplamda 11 saat 25 dakika 46 saniye süre tanıdı.

DOĞU PERİNÇEK'E AMBARGO

Araştırmaya göre CNN Türk Vatan Partisi ve Cumhurbaşkanı Doğu Perinçek'e hiç yer vermedi.

Yine aynı araştırmada NTV'nin de aynı tarihler arasında Perinçek ile ilgili hiç canlı yayın yapmadığı anlaşıldı.

CNN TÜRK 31, NTV 32 SAAT CANLI YAYIN YAPTI

RTÜK üyelerinin NTV canlı yayınlarını inceledikten sonra ortaya koyduğu raporda kanalın AKP'ye 31 saat 31 dakika 27 saniye, MHP'ye 32 dakika 38 saniye, BBP'ye de 22 dakika 45 saniye yer verdi. NTV'nin CHP'ye ayırdığı süre 10 saat 37 dakika 15 saniye olurken, İYİ Parti'ye 17 dakika 22 saniye yer verdi. NTV, “Millet İttifakı” içindeki Saadet Partisine ise yer vermedi. (Sözcü)