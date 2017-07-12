TRT'ye ByLock operasyonu! Gözaltılar var!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, kamu kurum ve kuruluşlarındaki FETÖ soruşturmaları kapsamında, ByLock kullanıcısı 34 eski TRT çalışanı hakkında gözaltı kararı verildi.

TRT'ye ByLock operasyonu! Gözaltılar var!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, kamu kurum ve kuruluşlarındaki FETÖ soruşturmaları kapsamında, ByLock kullanıcısı 34 eski TRT çalışanı hakkında gözaltı kararı verildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #trt #trt fetö
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