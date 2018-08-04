TRT yöneticisinden garip Eurovision açıklaması

Eurovision Şarkı Yarışması'na ilişkin konuşan TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, "Cinsiyeti belli olmayan birini çocukların seyrettiği zamanda ben canlı yayımlayamam ki" açıklamasında bulundu

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, İbn Haldun Üniversitesi tarafından düzenlenen "Geleceğim Sosyal Bilimler Zirvesi"nde açıklama yaptı. Eurovision Şarkı Yarışması'na ilişkin konuşan Eren, "Şu anda katılmayı düşünmüyoruz. Oylama sistemi gibi gerekçelerimiz var. Bir de kamu yayıncısı olarak, Avusturyalı birinci olan sakallı, etekli, cinsiyet kabul etmeyen, herhangi bir cinsiyeti olduğunu söylemeyen, 'Aynı anda hem erkeğim hem kadınım' diyen birini saat 21.00'de, çocukların seyrettiği bir zamanda ben canlı yayımlayamam ki." dedi.

"AYNI ANDA HEM KADIN HEM ERKEK OLAN BİRİNİ YAYIMLAYAMAM"

TRT Genel Müdür İbrahim Eren, Eurovision Şarkı Yarışması için şunları söyledi: "Şu anda katılmayı düşünmüyoruz. Oylama sistemi gibi gerekçelerimiz var. Bir de kamu yayıncısı olarak, Avusturyalı birinci olan sakallı, etekli, cinsiyet kabul etmeyen, herhangi bir cinsiyeti olduğunu söylemeyen, 'Aynı anda hem erkeğim hem kadınım' diyen birini saat 21.00'de, çocukların seyrettiği bir zamanda ben canlı yayımlayamam ki. Avrupa Yayıncılar Birliğine, Eurovision'la ilgili olarak 'Siz saptınız değerlerinizden.' dedim. Bundan dolayı başka ülkeler de çıktı. Orada bir zihin karmaşası var, yöneticilerinden dolayı. O düzelirse tekrar Eurovision'a gireriz."