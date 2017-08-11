TRT zammı cep telefonu fiyatlarını artıracak!

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) İzmir Şubesi Başkanı Mahir Ulutaş, cep telefonu üzerindeki TRT bandrol oranı artışının, telefonların yüzde 3 zamlanmasına neden olacağını söyledi

Temmuz 2016-Mayıs 2017 döneminde yalnızca cep telefonları ve bilgisayarlar üzerinden TRT'ye 610 milyon TL ek kaynak aktarımı yapıldığını, son zamla bu kaynağın daha da büyüyeceğini belirten Ulutaş, "Aynı dönemde sanayicilerin elektrik faturalarındaki pay kaldırılırken, bandrol oranının artırılması, TRT'nin yükünün sadece yurttaşlara yıkılması anlamına gelmektedir. Bundan vazgeçilmelidir" dedi.



Cep telefonu üzerindeki TRT bandrolü oranı, 8 Ağustos 2017'de Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararıyla yüzde 6'dan yüzde 10'a yükseltildi. EMO İzmir Şubesi Başkanı Mahir Ulutaş bu artışa tepki gösterdi. Ulutaş, "Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Katma Değer Vergisi (KDV) ile birlikte toplam vergi yükü yüzde 70'lere dayandı. Yaptığımız hesaplamaya göre TRT bandrolündeki 4 puanlık artış, cihazların yaklaşık yüzde 3 oranında zamlanmasına neden olacak. Cep telefonu üzerindeki ÖTV yüzde 25 olarak uygulanmaktadır. Satış fiyatı üzerinden hesaplanan nispi ÖTV tutarı belirlenen asgari ÖTV tutarından az olamamaktadır. Uygulanan asgari ÖTV tutarı, Bakanlar Kurulu kararıyla 2017 yılı için 160 TL'ye çıkarılmıştı. İmalatçısı veya ithalatçısı tarafından vergiler hariç 1000 TL'den piyasaya sürülmek istenen akıllı cep telefonuna, yüzde 25 ÖTV'nin yanı sıra yüzde 10 oranında TRT bandrolü ve genel toplama yüzde 18'lik KDV yansıtılmaktadır" dedi. Ulutaş, son düzenleme sonrası vergiler hariç 1000 TL'ye satılmak istenilen cep telefonunun tüketiciye maliyetinin 1593 TL'ye yükseldiğini söyledi. Oranın yüzde 6 kalması durumunda toplam maliyetin 1545 TL olacağını belirten Ulutaş, TRT bandrolünün yükseltilmesiyle vergiler hariç 1000 TL'den satışa çıkarılmak istenen akıllı cep telefonunun tüketiciye toplam maliyetinin yaklaşık yüzde 3 düzeyinde arttığını, toplam vergi yükünün ise yüzde 55'ten yüzde 59'a yükseldiğini dile getirdi.



İktidarlardan bağımsız, özerk kamu yayıncılığı yapılabilmesi için TRT'ye bütçe dışı gelirlerinin yaratıldığına dikkat çeken Ulutaş, "Bu gelirlerden en önemlisi cihaz satışlarında uygulanan bandrol bedelleri ve elektrik faturalarında yer alan TRT payıdır. TBMM'de 18 Haziran 2017'de kabul edilen Üretim Reform Paketi'yle sanayiciler için elektrik faturalarına uygulanan TRT payı kaldırıldı. Konut kullanıcıları için TRT payı devam ettiği gibi yurttaşların satın alacakları cep telefonları üzerinden alınan TRT bandrolü de artırılarak, yeni ek kaynak yaratıldı. Eskiden sadece üzerinde radyo ve TV alıcısı bulunan cihazlar için uygulanan TRT bandrolü, Temmuz 2016'dan bu yana aralarında cep telefonları ve bilgisayarların da bulunduğu internet erişimi olan cihazlara uygulanmaktadır. EMO olarak yaptığımız hesaplamalarımıza göre, Temmuz 2016-Mayıs 2017 döneminde yalnızca cep telefonları ve bilgisayarlar üzerinden TRT'ye 610 milyon TL ek kaynak aktarımı yapıldı. Cep telefonu için oranın yükseltilmesiyle söz konusu kaynak daha da büyüyecektir. Aynı dönemde sanayicilerin elektrik faturalarındaki pay kaldırılırken, bandrol oranının artırılması, TRT'nin yükünün sadece yurttaşlara yıkılması anlamına gelmektedir. Tek sesli, siyasi iktidarın vesayeti altındaki TRT'de kaynak bolluğu yaratmaya dönük bu girişimden hemen vazgeçilmelidir" dedi.



Bilgi ve iletişim teknolojileri yoksulluğuna neden olduğunu belirttiği yüksek vergilerin, TRT'nin günübirlik ihtiyaçları için artırılmasının kabul edilemeyeceğini belirten Ulutaş, bilgi ve iletişim teknolojilerine erişimin zorlaşmasının bilgi toplumunun önündeki en büyük engel olduğunu söyledi. Eğitimli bir toplum sayılmamıza rağmen uluslararası sıralamalarda bilgi iletişim teknolojilerine erişim ve kullanım endekslerinde Türkiye'nin oldukça geride olduğunu öne süren Ulutaş, "Cihazlar üzerindeki vergilerin artırılması erişim ve kullanım oranlarını daha da düşürecektir" diye konuştu.