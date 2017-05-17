Trump'ın temsilcisi kırmızı listedeki teröristle aynı masada

ABD Başkanı Trump'un DEAŞ özel temsilcisi Brett McGurk başkanlığındaki heyet, Kobani'de YPG, DSG ve Kobani kantonu yetkilileri ile görüştü. Erdoğan-Trump zirvesiyle aynı güne denk gelmesi dikkat çekti

ABD Başkanı Donald Trump'un DEAŞ ile mücadele için kurulan koalisyondaki özel temsilcisi Brett McGurk başkanlığındaki heyetin, Musul ve Erbil ziyaretinden sonra Suriye'nin Kobani kentini ziyaret etti. Kürt internet sitelerinde ve sosyal medya hesaplarında yayınlanan haber ve fotoğraflarda, Kobani'yi ziyaret eden McGurk başkanlığındaki heyetin YPG, DSG ve Kobani kantonu yetkilileri ile bir araya geldiği belirtildi.



PKK'lı teröristle aynı masada

Erdoğan 'uygun değil' demişti

ABD'li heyetin görüşmesi sırasında McGurk'ın yanında, Türkiye'nin başına 4 milyon lira ödül koyduğu ve kırmızı liste ile aradığı PKK'lı 'Şahin Cilo' kod adlı Abdi Ferhad Şahin'in oturduğu dikkat çekti. Görüşmeye YPG'den Polat Can, Kobani Kantonu Başkanı Enver Müslim, YPG'den Aldar Halil gibi isimlerin katıldığı görüldü.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump dün Beyaz Saray'da görüşmüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşme sonrası yapılan ortak basın toplantısında "YPG'nin muhatap alınması uygun değildir" demişti.